PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 31 gennaio 2018 : giornata complicata per lo Scorpione

Oroscopo di oggi, 31 gennaio 2018, di Paolo Fox: previsioni per tutti i segni. Giornata complicata per lo Scorpione, il Capricorno si deve rimettere in gioco. Momento di crescita Bilancia

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo del giorno di Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 31 GENNAIO 2018

E' giunto ora il momento di andare a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, sottolineando segno per segno quello che accadrà nella giornata di oggi. Partiamo dai segni di Toro e Pesci. Il segno del Toro si ritroverà a dover fare i conti con la propria tensione fra oggi e domani. Soprattutto dal punto di vista pratico, magari perché si è troppo distratti e si finisce per fare tutto troppo di corsa. Anche in amore ci sono delle situazioni particolari, a volte polemiche e che possono portare guai. I Pesci continuano a cavalcare un periodo positivo anche a cavallo fra gennaio e febbraio. Alcuni nati del segno vogliono infatti riconciliarsi con il partner oppure vivere una grande passione: sarà possibile anche all'inizio del prossimo mese. Anche dal punto di vista del lavoro ci sono novità in arrivo, gratifiche e vantaggi che potrebbero premiare chi ha già avanzato richieste in passato.

GIORNATA COMPLICATA PER LO SCORPIONE, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo ora pagina e osserviamo chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox fatto ai microfoni di LatteMiele. Mercoledì molto complicato per l'Acquario anche dal punto di vista della salute. Alcuni potrebbero vivere malesseri di stagione, mentre altri si troveranno a dover fronteggiare delle situazioni complicate legate allo stato sentimentale. Il Capricorno si deve rimettere in gioco e potrà fare molto in un periodo in cui alcuni non vorrebbero agire ma sarebbe meglio farlo. Giornata complicata per lo Scorpione che è comunque in crescita se si guarda il periodo no appena concluso. Il consiglio del noto astrologo è di iniziare a farsi scivolare tutto addosso. Momento di crescita importante per i nati sotto il segno della Bilancia che soprattutto dal punto di vista sentimentale sono pronti a vivere una bella impennata. Favorite le unioni con il Sagittario e il Capricorno in questo periodo.

CANCRO PROBLEMI ECONOMICI, TOP E FLOP

Iniziamo la nostra analisi dell'oroscopo di Paolo Fox dai segni top e flop della giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Il 2018 del resto sarà vincente per i Pesci, che riusciranno a raggiungere importanti traguardi. I nati del segno del Toro infatti potrebbero arrivare ad uno scontro con il partner, magari per via di differenti desideri e obiettivi. Momento in cui il Cancro deve stare molto attento al denaro soprattutto per chi si è lasciato alle spalle degli obblighi economici importanti. Si deve recuperare al più presto da tutte le situazioni pendenti che possono essere anche complicate da gestire. Le agitazioni dell'Ariete hanno regalato qualche situazione interessante in più anche se qualcuno ha avuto qualche complicazione dal punto di vista fisico. Adesso forse è il momento di trovare una risposta importante che può regalare alcune situazioni pronte a dare una svolta in positivo alla vita.

© Riproduzione Riservata.