PIER FRANCESCO PINGITORE/ Bagaglino: "Valeria Marini viso angelico. Moric e Yespica, difficili da gestire"

Pier Francesco Pingitore, fondatore del Bagaglino, ha parlato delle showgirl con le quali ha lavorato durante la sua carriera di regista, da Valeria Marini fino a Nina Moric e Aida Yespica.

31 gennaio 2018 Fabio Morasca

Pier Francesco Pingitore e le donne del Bagaglino (Web)

Pier Francesco Pingitore, fondatore del Bagaglino, ha concesso un'intervista al settimanale Diva e Donna al quale ha parlato delle tantissime showgirl che ha lanciato e con le quali ha lavorato negli show televisivi andati in onda in Rai e Mediaset soprattutto nel periodo compreso dal 1987 al 2009. Con le seguenti dichiarazioni, il regista e sceneggiatore 83enne ha passato velocemente in rassegna tutte le "sue" donne: "Gabriella Ferri per me era bellissima. Pamela Prati lo è ancora oggi. Valeria Marini poi. La prima volta, vidi di spalle una massa di capelli biondi su un fisico importante. Si girò e vidi un viso angelico. Com'era allora. Un'altra molto bella era Laura Troschel. E bellissime sono Matilde Brandi, Milena Miconi, Aida Yespica, Lorenza Mario e Gabriella Labate". Il fondatore del Bagaglino ha velocemente commentato anche lo scandalo molestie legato al cinema che sta imperversando sui media, oramai, da mesi, definendolo "una crociata puritana". Pingitore, a riguardo, ha dichiarato di non avere nulla da temere: "Mai alzato un dito su nessuna".

PINGITORE: LE DICHIARAZIONI SU GABRIELLA FERRI E ISABELLA BIAGINI

Pier Francesco Pingitore ha voluto glissare anche sulle sue storie d'amore, dichiarando di non aver mai avvertito il bisogno di formare una famiglia e avere dei figli anche se ha ammesso di avere una compagna di vita. Tornando alle donne con le quali ha lavorato, Pingitore ha parlato di Gabriella Ferri e Isabella Biagini non nascondendo un po' di amarezza. Parlando della Ferri, il regista ha dichiarato che la cantante morta nel 2004 ha pagato le conseguenze di una vita disordinata; riguardo la Biagini, invece, Pingitore pensa che l'attrice abbia sprecato un talento enorme. Tornando alle showgirl che abbiamo visto soprattutto nelle ultime edizioni televisive del Bagaglino, Pingitore si è soffermato soprattutto su Nina Moric e Aida Yespica, definendole entrambe "difficili da gestire". Sulla showgirl venezuelana, inoltre, il regista ha raccontato un aneddoto poco piacevole: "Aida si mise a piangere dicendo che la madre stava malissimo e che doveva tornare a Caracas. Qualche giorno dopo la trovarono in una discoteca alle 5 del mattino".

