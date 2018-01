POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 31 gennaio: in studio Deianira Marzano di Saranno Isolani

Esclusive di cronaca, ospiti vip e lo speciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di Pomeriggio 5 di mercoledì 31 gennaio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso

Oggi, mercoledì 31 gennaio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso. Da quando è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei famosi il programma pomeridiana di Canale 5 dedica ampio spazio al reality show, ospitando parenti e amici dei naufraghi. Ieri si è discusso molto delle accuse di Eva Henger a Francesco Monte, insieme a Mercedesz Henger. Oggi tra gli ospiti di Barbara D’Urso ci sarà anche Deianira Marzano, la social influencer che aveva cercato di approdare sull’Isola nel mini reality “Saranno isolani”. Ad annunciare la presenza di Deianira a Pomeriggio 5 è stata la sua mamma con una serie di post sui suoi profili social. “La terribile” era arrivata a un passo dal diventare l’ultima naufraga, contendendosi il posto con Valerio Schiavone e Franco Terlizzi, che ha vinto al televoto.

LA SCONFITTA DI DEIANIRA MARZANO

Deianira Marzano non è riuscita ad accedere all’Isola dei famosi 2018 una manciata di punti: Franco Terlizzi, infatti, ha vinto con il 37,25 per cento dei voti, contro il 37,08 dell’influencer. La social influencer non ha preso bene la sconfitta e quando il personal trainer dei vip è andato a stringere la mano alla sua avversaria, Deianira ha risposto con una bel “vaffa”. La parolaccia non è passata inosservata: “La vostra preferita Deianira ha fatto la sua pessima figura. Le persone che non hanno spirito di sportività, devono restare fuori dai giochi. Non solo ha fatto la maleducata a non salutare spontaneamente Franco, ma per di più l’ha mandato anche a quel paese quando è stato lui a stenderle la mano. Che scena vergognosa. I bambini capricciosi si comportano meglio. Vergognati Deianira”, ha commentato un utente sui social. Qualcuno, invece, ha preso le difese della napoletana, sostenendo che il personal trainer abbia vinto solo per i suoi contatti stretti con i vip, tra cui Stefano De Martino, Gabriele Parpiglia e Roberto Cenci, regista del reality.

