RAGAZZI ITALIANI/ Il gruppo ritorna ma solo per una serata (90 Special)

I Ragazzi Italiani protagonisti a 90 Special. Un decennio in cui lo storico gruppo musicale ha conosciuto l’apice del proprio successo con veri e propri tormentoni.

31 gennaio 2018 Francesca Pasquale

I Ragazzi Italiani a 90 Special

Lo storico gruppo musicale dei Ragazzi Italiani torna questa sera protagonista su Italia 1. No, non si tratta di una reunion ma soltanto di una ospitata nel corso della trasmissione 90 Special condotta da Nicola Savino con il supporto di Katia Follesa. In effetti i Ragazzi Italiani hanno conosciuto l’apice del proprio successo esclusivamente nel corso degli anni Novanta sfornando veri e propri tormentoni come nel caso del brano Vero amore. Un gruppo che è stato fondato nel 1994 andando avanti fino al 2004 pubblicando complessivamente 5 album discografici di cui 4 in studio ed una raccolta. La formazione originale era composta da sette ragazzi tutti provenienti da Roma ed in particolare Max Petrassi, Pino Beccaria, Alessandro La Rocca, Manolo Bernardo, Fabrizio Crociani, Matteo Murgia e Alessandro Venturieri. Una formazione che si è mantenuta tale per soli due anni in ragione dell’abbandono di Venturieri il cui posto è stato preso da Attilio Fontana, noto attore e musicista.

I RAGAZZI ITALIANI, IL TORMENTONE ‘VERO AMORE’

La prima esperienza di un certo spessore per i Ragazzi Italiani arrivò grazie a Maria De Filippi che li volle come ospiti fissi nelle primissime edizioni di Amici che all’epoca era di fatto un talk show. Contemporaneamente iniziarono ad esibirsi in altri programmi ottenendo grande visibilità come nel caso di Uno Mattina e Target. Intorno al 1995 hanno pubblicato i primi singoli, Scrivi una canzone e Vivi e nello stesso anno ha pubblicato il primo album intitolato I Ragazzi Italiani. L’anno successivo sono splendidi protagonista con la canzone Su le mani mentre nel 1997 prendono parte al Festival di Sanremo con il brano Vero amore che è senza dubbio il loro pezzo maggiormente famoso. Un pezzo che giungerà soltanto 18esimo ma che invece in quanto a vendita si dimostrerà un vero e proprio tormentone. Verso la fine degli anni Novanta con gli addii di Pino Beccaria e di Attilio Fontana la parabola dei Ragazzi Italiani intraprende la propria fase decrescente fino allo scioglimento ufficializzato nel 2004.

