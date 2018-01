RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES/ Serata romantica a Firenze tra selfie e passi di danza

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Firenze, impegnati in una romantica passeggiata tra selfie ricordo e alcuni passi di danza nelle vie della città.

31 gennaio 2018 Alberto Graziola

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Firenze [Twitter]

Sono sempre più felici e innamorati Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. A conferma di questa tesi, le immagini sul nuovo nuovo numero, in edicola, di Diva e Donna. Il settimanale, infatti, mostra alcune foto della coppia, immortalata mentre passeggia e si abbraccia per le vie della romanticissima Firenze. I due vengono descritti come una qualsiasi coppia innamorata di turisti, stretti insieme, tra selfie ricordo e, addirittura, qualche scherzoso passo di danza tra le vie della suggestiva città. Prima della tenera camminata, Raoul e Rocio si sono fermati a mangiare in una trattoria del posto, da soli. Rocio ha raggiunto il compagno che, in questo periodo, è impegnato a teatro, insieme alla collega Chiara Francini, nello spettacolo "Due". E, con la tappa a Firenze, quale migliore occasione se non incontrarsi, cenare insieme e concedersi qualche ora di relax e compagnia in mezzo ai paesaggi toscani? Ad aprile, la Munoz tornerà sul set di "A un passo dal cielo" per registrare i nuovi episodi della fiction in onda su Rai Uno. Prima e durante i numerosi impegni della coppia, c'è sempre tempo per ritagliarsi momenti di dolce passione.

UNA COPPIA INNAMORATA

"Mettiamo la musica, cuciniamo, ci buttiamo a terra e giochiamo con la piccola. Ci piace fare la siesta, il pomeriggio: stare sotto le coperte a leggere, dormire abbracciati". Ecco le parole della coppia, in passato, come riportato e ricordato anche dal settimanale. Raoul e Rocio hanno sempre dichiarato di essere affezionati alla normalità e alla semplicità di una coppia qualsiasi. I due si sono incontrati e innamorati sul set del film "Immaturi, Il viaggio" che è attualmente tornato in una nuova versione, a puntate, per il piccolo schermo, con Luca e Paolo tra i protagonisti della serie tv. Rocio e Raoul sono genitori della piccola Luna che ha, da poco, compiuto 2 anni, lo scorso 2 dicembre 2017. Una coppia innamorata, una famiglia unita e -come riportato anche da Diva e Donna- "illuminati dall'amore". Anche a Firenze, in una notte qualsiasi d'inverno.

