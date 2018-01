Rudy Zerbi/ Gli auguri social al figlio Leo commuovono il web: "Siete tenerissimi!"

Rudy Zerbi ha festeggiato il terzo compleanno del figlio Leo che rischiò di morire insieme alla madre, la compagna dell'insegnante di Amici, Maria Soledad Tempurini.

Una bellissima foto quella postata da Rudy Zerbi su Instagram, con il quale il severo professore di Amici fa gli auguri a suo figlio, il piccolo Leo, mostrando una parte di se tenera e molto dolce. Una foto che al web piace davvero tanto e che coinvolge i fan di Zerbi negli auguri al piccolo. "Auguri Leo...sei stato fortunato alla nascita e anche poi nella vita ad avere due genitori che ti adorano e questo è il più bel regalo di compleanno che tu possa desiderare!" si legge tra i commenti su Instagram, e ancora "Un anno fa è nato un altro bellissimo figlio di Dio! Auguri al piccolo Leo"; e ancora "Siete tenerissimi!... Complimenti a lei e al bambino...Una bellissima coppia". Un bellissimo quadretto che inevitabilmente commuove i tanti follower del prof della scuola più amata d'Italia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

IL POST DEDICATO AI SUOI GRANDI AMORI

Rudy Zerbi ha dedicato un post a suo figlio Leo sul proprio blog personale pubblicato sul sito di Radio Deejay. Il conduttore radiofonico, volto televisivo grazie ai programmi di Maria De Filippi, Amici e Tu sì que vales, ha parlato nuovamente dei gravissimi rischi che il quarto figlio Leo e la sua compagna Maria Soledad Tempurini hanno corso insieme al momento del parto. Zerbi, in alcune interviste rilasciate in passato, aveva già parlato a fondo di questo difficile capitolo della sua vita che, fortunatamente, ha avuto un lieto fine. Riportiamo nuovamente parte di quelle dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Al settimo mese di gravidanza la mia compagna, Maria, ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene".

RUDY ZERBI: "MI SENTO UN PRIVILEGIATO"

Rudy Zerbi, con le dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair, ringraziò gli infermieri dell'Ospedale Casilino di Roma, dichiarando che sono stati proprio loro ad aver fatto la differenza in un momento di assoluta emergenza ("I bambini che salvano diventano i loro figli. Lì vedi la verità"). Oggi, nel post condiviso sul proprio blog sul sito di Radio Deejay, Zerbi ha festeggiato il terzo compleanno di suo figlio Leo. L'insegnante di canto di Amici ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al figlio e alla compagna Maria Soledad e ha condiviso le seguenti parole: "Oggi Leo compie tre anni. Ogni anno che passa, non smetto di ringraziare il Signore per aver salvato mamma e figlio e di ricordare gli amici che hanno fatto sì che questa brutta storia avesse un lieto fine". Dopo aver vissuto questa storia, Zerbi si definisce un "privilegiato", qualsiasi cosa gli capiterà nella vita. Rudy Zerbi condivise un post dello stesso tenore anche quando il figlio Leo affrontò il suo primo giorno di asilo nido.

