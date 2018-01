STEFANO DE MARTINO / Il difficile ruolo di inviato tra litigi e pericolose accuse (Isola dei famosi 2018)

Stefano De Martino sta vivendo una situazione particolarmente complicata all'interno dell'Isola dei famosi 2018 tra litigi e difese a pesantissime accuse.

31 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Stefano De Martino in qualità di inviato dell'Isola dei famosi 2018 si sta dimostrando più complicata del previsto. Non solo le condizioni atmosferiche sono diverse da quanto il ballerino si aspettava (anche se negli ultimi giorni sono migliorate), ma anche il rapporto tra naufraghi lo mette in difficoltà, obbligandolo a sbrogliare situazioni particolarmente tese. A tal proposito è ancora ben vivo il ricordo di quanto accaduto lo scorso lunedì sera durante la diretta su Canale 5, durante la quale il napoletano ha avuto il suo bel da fare sia ad evitare le discussioni tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sia a far uscire Francesco Monte da una situazione potenzialmente complicata. Ma partiamo proprio dal confronto tra le due naufraghe che si trovano in nomination: la Rinaldi ha ricordato di avere aiutato la Perrotta a superare i suoi problemi di salute, lasciando a Stefano una semplice dichiarazione ovvero "più giù di così non possiamo proprio andare".

Stefano De Martino difende Francesco Monte dalle accuse

Ma è stata soprattutto la dichiarazione di Eva Henger contro Francesco Monte a rendere necessario l'intervento di Stefano De Martino. Come ben sappiamo la naufraga eliminata ha chiamato in causa quanto accaduto alla villa, quando Monte avrebbe (il condizionale è d'obbligo) fatto uso di droga. Una affermazione che non ha convinto affatto De Martino, soprattutto perché fatta in un momento di grande agitazione e rabbia. Ecco perché il napoletano è sceso in difesa dell'ex cognato con il quale, negli ultimi tempi, i rapporti si sono appianati: "Allora perché lo dici solo adesso? Forse perché non provi simpatia nei suoi confronti?". È lui il primo a mettere in discussione le affermazioni della Henger, come poi ha rinnovato la stessa Alessia Marcuzzi: "Ciò che è successo in villa a noi non interessa. Basta che sull'isola si rispetti il regolamento". Ma come ben sappiamo la produzione ha deciso di vederci chiaro...

