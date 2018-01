Sanremo 2018/ Critiche per Claudio Baglioni, Adriano Aragozzini lo difende: "Ha fatto bene ad escludere..."

Grandi polemiche per il Festival di Sanremo 2018! Claudio Baglioni non convince ma lo storico patron Adriano Aragozzini lo difende: "Sarà il miglior festival dal 1994!"

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Festival di Sanremo 2018

Mancano pochi giorni all'inizio della 68esima edizione del Festival di Sanremo che, prima di iniziare, è già la più criticata degli ultimi anni. L'arrivo di Claudio Baglioni alla direzione artistica e i grossi cambiamenti nell'organizzazione e nelle regole della kermesse hanno sollevato critiche e fatto storcere il naso a molti, ma non a tutti. C'è chi infatti si schiera dalla parte del nuovo direttore artistico del festival, appoggiando le sue scelte e alcuni "ritorni al passato". Stiamo parlando di Adriano Aragozzini, storico patron del Festival, che è stato dietro alcune delle edizioni più fortunate dell'evento più atteso dell'anno. Per Aragozzini questo festival sarà "Il migliore di tutti quelli successivi al 1994" e ne dà le sue chiare motivazioni nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Vero Tv. "So come lavora Baglioni e la cura che ha per i dettagli. - esordisce Adriano Aragozzini, che spiega - In più ha ripristinato alcuni aspetti che appartenevano ai miei Festival: ha tolto le eliminazioni. Per me era vergognoso che un artista venisse eliminato".

"Baglioni ha fatto bene a non prendere in gara i vincitori dei vari talent"

Aragozzini, con un salto al passato, ricorda di come nei suoi Festival di Sanremo "riuscii a portare gente come Renato Zero, Riccardo Cocciante, i Pooh ma avevo creato un regolamento per loro: c'era solo la classifica dei primi tre e gli altri erano tutti pari merito al quarto posto". Per lo storico patron andrebbero fatti ulteriori cambiamenti: "Io abolirei anche il voto telefonico e le giurie di qualità, che di qualità non ne hanno. - poi le parole su uno degli aspetti più discussi di questo festival - Sono felice che il direttore artistico non abbia preso in gara i vincitori dei vari talent. Si tratta pur sempre di eventi concorrenti. - e conclude - Lo si è fatto, negli anni scorsi, credendo di conquistare i giovani ma così non è stato. Sanremo deve lanciare i suoi cantanti, non quelli degli altri".

