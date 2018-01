THE WATER DIVINER/ Su Rete 4 il film diretto da Russell Crowe (oggi, 31 gennaio 2018)

The water diviner, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Russell Crowe che diretto anche la regia, Olga Kurylenko e Yilmaz Erdogan. Il dettaglio.

31 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

RUSSELL CROWE ALLA REGIA

Il film The water diviner va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle 21.15. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 2014 ed è stata diretta e interpretata da un volto noto del cinema internazionale come Russell Crowe. Si tratta della primissima esperienza come regista dell'attore statunitense salito alla ribalta grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio nel colossal Il gladiatore. La trama ha tratto ispirazione da avvenimenti realmente accaduti e narrati all'interno dell'omonimo libro pubblicato poco prima dell'uscita del film. Nel cast di The water diviner, oltre a Russel Crowe, troviamo Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan, Cem Yilmaz, Jai Courtney e Dylan Georgiades. La pellicola ha ottenuto un'increbile risonanza internazionale, conquistando al contempo i favori dei maggiori critici cinematografici australiani. Non a caso, si è aggiudicata tre AACTA Award e quattro Film Critics Circle of Australia Award. Il progetto esecutivo legato a The water diviner, ha preso vita nel settembre del 2013 e nello stesso mese è stato annunciato il cast ufficiale del film. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE WATER DIVINER, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Turchia ed il primo conflitto mondiale si è appena concluso. Joshua Connor ha appena perso sua moglie a cui, in punto di morte, ha promesso di ritrovare i loro tre amati figli, partiti al fronte per combattere attivamente nel corso del conflitto e morti a loro volta. Joshua ha infatti promesso a sua moglie di donare una dignitosa sepoltura ai tre ragazzi, scomparsi troppo presto e nel fiore della gioventù. Arrivato in Turchia, l'uomo è spaesato e non sa a chi rivolgersi per ritrovare i suoi figli. Per sua fortuna trova ospitalità presso la dimora della giovane e gentile Ayshe. Nel frattempo un generale dell'esercito turco gli comunica che uno dei suoi figli è ancora in vita. Avrà così inizio un viaggio senza tregua, col cuore in gola e colmo di speranza.

