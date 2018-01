UN ALIBI PERFETTO/ Su Iris il film con Michael Douglas (oggi, 31 gennaio 2018)

Un alibi perfetto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 32 gennaio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Joel David Moore e Orlando Jones, alla regia Peter Hyams. Il dettaglio della trama.

31 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE MICHAEL DOUGLAS

Il film Un alibi perfetto va in onda su Iris oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola del 2009 che è stata affidata alla regia di Peter Hyams mentre nel cast troviamo gli interpreti Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn, Michael Douglas, Joel David Moore e Orlando Jones. La pellicola diretta da Peter Hyams è in realtà un reboot dell'omonimo film prodotto nel 1957 con la regia di Fritz Lang. Ad interpretare il personaggio protagonista della storia (C.J. Nicholas) è Jesse Metcalfe, attore americano classe 1978 apparso in numerose serie televisive di successo come Desperate Housewife, Dallas e Chase. Al cinema ha poi preso parte a film come Amore in linea e God's Not Dead 2. Michael Douglas veste i panni di Mark Hunter, personaggio che nel film del 1957 era interpretato da Sidney Blackmer. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UN ALIBI PERFETTO, LA TRAMA DEL FILM

Nicholas è un noto giornalista e reporter che teme di esser licenziato da un momento all'altro dalla testata giornalistica per cui lavora. Per evitare quest'eventualità, punta sul riuscire a smascherare l'attività illecita posta in essere dal procuratore Hunter. Per farlo, con l'aiuto del suo assistente, decide di spacciarsi per un pericoloso criminale di prostitute di colore. Il piano va a buon fine e poche settimane dopo, Nicholas viene effettivamente arrestato ed accusato di omicidio. Hunter ha palesemente tentato di falsificare le prove legate al caso e nel corso del processo, Nicholas cerca di dimostrarlo a gran voce, ma nessuno crede alle sue parole. Come se non bastasse il suo assistente viene ucciso ed il DVD contente il filmato che inchioda Hunter viene fatto sparire. Nicholas sembra spacciato ed incapace di dimostrare la sua estraneità ai fatti. In suo soccorso accorre la sua fidanzata Elle, legale alle dipendenze di Hunter che cercherà di incastrare il procuratore, salvando Nicholas dalla pena capitale.

