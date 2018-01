UN POSTO AL SOLE / La famiglia Giordano si riunisce per l'operazione di Diego (Anticipazioni 31 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 31 gennaio: Diego è costretto a sottoporsi all'operazione al cuore in anticipo rispetto ai tempi stabiliti. La famiglia Giordano lo sostiene.

31 gennaio 2018 Redazione

Nelle ultime puntate di Un posto al sole abbiamo visto la famiglia Giordano alle prese con diverse discussioni soprattutto a causa del cambiamento in Patrizio: dopo la sua partecipazione a Chef Parade, infatti, il ragazzo è diventato fin troppo presuntuoso e sicuro di sè, motivo che l'ha portato allo scontro con il padre e con Diego, con il quale Patrizio si è sentito in competizione. Ma di fronte alla malattia, questi problemi dovranno essere accantonati: Diego, che da tempo soffre di problemi al cuore, resterà vittima di una nuova crisi che renderà necessaria la sua operazione in anticipo rispetto ai tempi previsti. Sebbene in precendenza abbia cercato di tenere nascosta la sua malattia, ora la verità verrà svelata portando sia Raffaele che Patrizio a fare fronte comune in questo difficile momento.

Un posto al sole: Sandro si trasferisce a Napoli?

Il ritorno di Sandro, avvenuto nella puntata di Un posto al sole di ieri, questa volta potrebbe essere definitivo. Il giovane Sartori si metterà infatti alla ricerca di un'abitazione nella quale stabilirsi e sarà Marina a proporgli il trasferimento nella sua villa appena ristrutturata. L'occasione di incontro sarà perfetta per far capire alla Giordano di essere sola come non accadeva da tempo, mentre Sandro si preparerà ad avere un ruolo di maggiore importanza nella sua famiglia, cercando di sfruttare al meglio il ricco patrimonio dei Sartori / Ferri. Insieme alle vicissitudini di Diego e Sandro, nell'episodio di oggi assisteremo anche a qualche divertente scaramuccia che avrà a che fare con Guido e Mariella. La gelosia di quest'ultima tornerà a fare capolino nella vita della coppia, portando la simpatica vigilessa a compiere delle indagini sul rapporto tra il suo compagno e Cinzia. Cosa si inventerà questa volta?

