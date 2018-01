UNA VITA / Elvira arriva ad Acacias 38 e incontra Simon (Anticipazioni 31 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 31 gennaio: Elvira si presenta ad Acacias 38 per raggiungere il padre e scopre l'identità dell'uomo che lui ha assunto come maggiordomo.

31 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

I nuovi personaggi di Acacias 38 continuano a suscitare la curiosità del pubblico della telenovela spagnola, promettendo importanti sviluppi e romantiche storie d'amore. È così che nell'episodio di oggi, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:10, vedremo arrivare nel quartiere anche Elvira, la bella figlia del colonnello Arturo Valverde. La sua sorpresa sarà grande quando si renderà conto che il padre ha assunto alle sue dipendenze il giovane che le aveva salvato la vita solo pochi giorni prima: si tratta proprio di Simon, colui che ora è diventato il maggiordomo della sua stessa casa e che lei aveva conosciuto durante il ballo. Quali sviluppi avrà questo sorprendente incontro? Ma le novità ad Acacias 38 non si limiteranno al solo trasferimento della famiglia Valverde. Assisteremo infatti ad un nuovo scontro tra Teresa e Cayetana, con quest'ultima furiosa nei confronti dell'amica a causa delle troppe menzogne.

Una Vita: Pablo fugge dal carcere?

Nella puntata di Una Vita di oggi, Cayetana parlerà con Fabiana delle sorti di German e Carlota e apprenderà dalla madre che il marito e la figlia non potranno mai tornare a prenderla perché sono morti. La sua reazione sarà furiosa e a farne le spese sarà Teresa, colpevole di averle mentito anche se con buone intenzioni. In carcere Pablo e Mauro continueranno a discutere dell'unica alternativa possibile per evitare la condanna a morte: fuggire dal carcere e cominciare una nuova vita lontano insieme a Leonor. Non ci sarà tempo da perdere perché il commissario molto presto dovrà partire, motivo per cui dirà all'amico di prendere una decisione definitiva in gran fretta. Lui si renderà disponibile ad aiutarlo ma il piano dovrà essere più realistico possibile, motivo per cui Mauro chiederà al prigioniero di colpirlo alla testa. Solo così lui non finirà in grossi guai...

