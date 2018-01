Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico: "Pronti a un figlio e il GF Vip 3!" (Trono Classico)

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

Continua a gonfie vele la storia tra Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, seconda coppia nata grazie al Trono Gay di Uomini e Donne. Sono proprio loro a confermarlo nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, dove raccontano i dettagli della loro convivenza. "Sono felice con Alessandro. - esordisce Alex - Conviviamo da quasi tre mesi in un appartamento di Milano. La casa è molto grande e abbiamo due coinquilini: Marika, una deejay di 28 anni, e Sicilia, il suo bellissimo chihuahua: lo adoriamo!". Quando si fa cenno alle nozze, Alex però dichiara di non voler correre: "Per ora pensiamo a viverci. - poi però non nega la voglia di metter su famiglia - Desideriamo avere figli, siamo favorevoli alle adozioni alle coppie gay. Ad Alessandro piacerebbe pure poter avere un figlio tramite madre surrogata, ma in Italia non è possibile farlo".

ALEX E ALESSANDRO: DA UOMINI E DONNE AL GF VIP?

Alex e Alessandro vivono a Milano ma presto si trasferiranno (per il periodo estivo ad Ibiza: "Sto cercando un lavoro da parrucchiere a Milano, magari part-time così avrei il tempo per cercare opportunità anche nel mondo dello spettacolo. - dichiara Migliorini - Da aprile, poi, sarò a Ibiza con Alessandro, che è manager di un ristorante dell'isola. Voglio tenerlo d'occhio". L'ex tronista di Uomini e Donne ammette però di avere un grande desiderio: "Andrei volentieri al Grande Fratello Vip con Alessandro. Non hanno mai fatto entrare nella Casa una coppia omosessuale, noi saremmo ben felici di essere i primi. Siamo solari, potremmo portare molta allegria. - e infatti conclude, rivolgendosi direttamente ai diretti interessati - Anzi, faccio un appello alla produzione del reality: 'Dai, prendeteci!'". Chissà che il loro desiderio non diventi realtà.

