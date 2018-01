Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, gita romantica per Gemma e Raffaele: Tina furiosa (31 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 31 gennaio 2018 in onda il trono Over. Gemma Galgani esce con Raffaele e Giorgio non è geloso. Ida e Riccardo continuano a conoscersi ma spunta ancora Sossio...

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Uomini e Donne torna oggi con una nuova puntata del Trono Over. Si riparte con un siparietto divertente tra il signor Domenico che abbraccia con foga Tina, dicendo di esserne innamorato; si prosegue poi con Gemma Galgani. La dama, dopo la scorsa puntata, torna sulla questione sfilata e sul 6 avuto da Giorgio per la sua mise da notte. La dama entra in studio e continua a discutere con Tina Cipollari sulla questione. La Galgani ribadisce che Giorgio con lei si frena a causa dell'opinionista che invece le dice che lui non è interessato a lei mentre Giorgio torna a spiegare i motivi del suo 6. Gemma comunque è uscita con Raffaele, lei l’ha portato a Torino e al Museo Egizio, Gemma ha portato anche un omaggio per Tina ma lei lo rifiuta, così la dama lo regala ad una signora del pubblico. Raffaele entra in studio, e ha solo complimenti per Gemma che, a suo dire, è una persona sensibile ed attenta.

IDA E RICCARDO: SPUNTA ANCORA SOSSIO MA...

Per questo vuole continuare a conoscerla e rivela di averla invitata ad andare in albergo vicino a lui e Gemma si dice in accordo. Giorgio Manetti commenta la coppia e dice di vederli bene insieme e di non provare sentimenti di gelosia, Gemma vorrebbe ballare con Raffaele ma non disdegnerebbe un ballo anche con Giorgio, dichiarazione che scatena la reazione furibonda di Tina. Si prosegue poi con le ultime novità nel rapporto tra Ida e Riccardo: la dama svela di non aver più sentito Sossio ma di aver comunque ricevuto un suo messaggio dopo la scorsa puntata, dettaglio che solleva un nuovo battibecco in studio tra il cavaliere in questione, Ida e Riccardo. Inoltre per la dama c'è un'altra sorpresa: un nuovo cavaliere giunto proprio per conoscerla...

