Uomini e Donne/ Video, compleanno in casa per Anna Tedesco (Trono Over)

Uomini e Donne, la dama del trono over Anna Tedesco ha festeggiato il compleanno con i fans con cui ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti dell'affetto.

31 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Anna Tedesco è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo aver chiuso la sua amicizia con Giorgio Manetti. Una decisione che ha diviso il pubblico con una fazione che ha accolto con gioia il ritorno di Anna e un’altra, invece, che avrebbe preferito vedere la dama ferma sulla propria decisione. Nonostante tutto, però, Anna Tedesco continua ad essere molto amata dai telespettatori del programma di Maria De Filippi che la seguono con tantissimo affetto anche sui social. Sempre molto attiva su Facebook dove pubblica quotidianamente foto e post, Anna Tedesco ha ormai instaurato un rapporto d’amicizia con le persone che hanno imparato a conoscerla e ad amarla attraverso la televisione. Motivo che ha spinto la dama a festeggiare il suo compleanno con tutti i suoi amici virtuali con cui si è intrattenuta con una diretta su Facebook. Trenta minuti durante i quali Anna ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dedicato un piccolo pensiero.

IL MESSAGGIO PER IL COMPLEANNO

Anna Tedesco, in attesa di festeggiare con i suoi amici, ha trascorso il giorno del suo compleanno in compagnia dei suoi fans. La dama del trono over di Uomini e Donne ha cominciato la giornata scrivendo un bellissimo messaggio sui social. “Tanti auguri a meeeee! Tanti auguri a meeee! Sono una donna che oggi sa quello che vuole e sa come andarselo a prendere. Una che difficilmente piange e se piange dura un attimo perché non c’è dolore che valga una perdita di tempo prezioso. Una che fa mille cose e ne pensa mille e una. E che oggi, finalmente, il giorno del mio COMPLEANNO può dirsi soddisfatta di se, serena, sì sì proprio serena” – scrive Anna che, durante la diretta con i fans, ha ammesso di non aver paura del tempo che passa e di voler vivere la vita al momento senza pensare al domani. Forte, determinata, ironica, autoironica, ma anche solare e piena di energia nonostante, spesso, in trasmissione, non riesca a tirare fuori tutti gli aspetti del suo carattere. Una donna completa che piace sempre di più ai fans.

