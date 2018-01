Uomini e Donne registrazione/ Trono Over: Raffaele chiude con Gemma Galgani?

Uomini e Donne registrazione trono over: Gemma Galgani sta uscendo con Raffaele che, tuttavia, è meno entusiasta di lei. Nuova delusione in arrivo per la dama?

31 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne in quel di Cinecittà. Le dame e i cavalieri sono tornati in studio per le nuove puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena. Al centro della registrazione ci sarà l’immancabile Gemma Galgani che dovrebbe essere regolarmente in studio nonostante un’influenza, nei giorni scorsi, l’abbia messa ko. La Galgani, dopo aver cercato in tutti i modi di riconquistare il cuore di Giorgio Manetti, sembra decisa a voltare pagina cercando l’amore altrove. La dama ha cominciato a frequentare Raffaele che ha accettato di continuare a frequentarla nonostante la dama, in queste settimane, abbia più volte manifestato il suo interesse per Giorgio. Nella puntata in onda oggi, tuttavia, l’atteggiamento di Raffaele è apparso al pubblico abbastanza freddo e distaccato rispetto a Gemma che, dopo avergli presentato la sua famiglia, lo ha salutato in modo più caloroso. Nella nuova registrazione, dunque, Gemma potrebbe andare incontro ad una nuova delusione. Dopo aver valutato attentamente la situazione, Raffaele chiuderà con la Galgani?

NUOVE CONOSCENZE PER SOSSIO ARUTA E ANNA TEDESCO?

La nuova registrazione del trono over potrebbe regalare novità anche a Sossio Aruta e Anna Tedesco. La dama, dopo aver lasciato la trasmissione, ha deciso di tornare e, attualmente, sta frequentando un nuovo cavaliere con cui si trova molto bene. Anna, tuttavia, dopo le ultime delusioni, sta procedendo con calma e per il momento preferisce conoscere il suo nuovo pretendente in amicizia. Confermerà le sue intenzioni anche nella nuova registrazione? Discorso diverso, invece, per Sossio Aruta che, dopo l’accesa discussione con Ida, non trova pace in amore. Il cavaliere è tornato nuovamente in pista dopo la decisione della dama di uscire solo con Riccardo. Per Sossio è stata un’altra delusione dal momento che sperava di aver finalmente trovato l’amore. Nonostante sia molto criticato, tuttavia, il Re Leone è anche molto corteggiato. Arriveranno, dunque, solo per lui, nuove dame?

© Riproduzione Riservata.