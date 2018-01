VINCENZO MOLLICA IN PENSIONE?/ Fialdini e Liorni lo annunciano a La Vita in Diretta, lui "Fake News!"

Vincenzo Mollica in pensione? La notizia data anche da Marco Lioni e Francesca Fialdini a La Vita in diretta. Ma su Twitter, il giornalista smentisce.

31 gennaio 2018 Alberto Graziola

Vincenzo Mollica in pensione? [Twitter]

Tra i primi a dare la notizia del pensionamento di Vincenzo Mollica è stato il sito Ultima Voce, aggiungendo anche la data del 27 gennaio scorso. Oggi, durante La vita in diretta, anche Marco Liorni e Francesca Fialdini, hanno confermato l'indiscrezione. Per il giornalista musicale erano oltre trent'anni di carriera e la decisione di andare in pensione aveva sorpreso chi aveva imparato a conoscerlo, soprattutto, sul piccolo schermo, nei servizi Rai dedicati al mondo della musica e dell'intrattenimento. Chi di voi non lo ricorda, soprattutto, ogni sera, in collegamento da Sanremo, sul mitico balconcino dove incontrava i conduttori e lanciava gli ospiti della serata, con commenti a caldo e reazioni dei protagonisti della kermesse? Era una sorta di punto fermo della tradizione -sempre in evoluzione e cambiamento- del Festival di Sanremo. Ma la notizia del suo pensionamento, sembra aver stupito, per primo, lui stesso. Infatti, via Twitter, poche ora, il giornalista ha scritto: "Quando una fake news ti manda in pensione-è sempre una bella emozione". Dove sta quindi la verità?

LE REAZIONI DEL WEB

Su Twitter, il pensionamento di Vincenzo Mollica ha fatto discutere e chiacchierare. Se c'è chi lo invidia per aver finito di lavorare ("Vincenzo Mollica è andato in pensione e io riesco solo a pensare "beato lui, beato lui") altri lo congedano con grandi auguri ("#Vincenzomollica lascia la #Rai dopo decenni di servizio per andare in pensione. Figura competente e simpatica che non poteva non mettere di buon umore quando la si ascoltava. Ciao Mollicone, buona pensione"). Non manca, ovviamente, chi nutre già la mia stessa nostalgia per il collegamento pre-sanremese: "Vincenzo Mollica va in pensione e io penso "CHI CI SARÀ SUL BALCONE PRIMA DELL'INIZIO DI SANREMO, CHI?". Tra chi commenta anche la notizia (vera? falsa? chissà), anche Marco Salvati, autore tv: "Vincenzo Mollica lascia la RAI e va in pensione. Professionista serio e gentile. (Il primo che dirà "un pezzo di pane" sarà fucilato)." Resta comunque il mistero tra l'annuncio e le parole del diretto interessato...

LA CARRIERA TRA TV E RADIO

La carriera di Vincenzo Mollica è lunghissima. Nel 1980 ha fatto il suo ingresso nella redazione del TG1, realizzando i primi servizi sui personaggi di Walt Disney, su Francesco De Gregori e Nanni Moretti. Non si è limitato esclusivamente a personaggi dello spettacolo italiano ma è stato anche inviato alla cerimonia degli Oscar di Los Angeles, ai festival del cinema di Venezia e Cannes e, dal 1981, al Festival di Sanremo. Tra le trasmissioni televisive che portano il suo contributo e la sua firma, ricordiamo Prisma, Taratatà, Sviste e Per fare Mezzanotte. Ha curato anche la rubrica di approfondimento DoReCiakGulp, in onda al sabato dalla fine degli anni Novanta. Inoltre, oltre al piccolo schermo, ha condotto ha condotto Parole parole, storie di canzoni, su Radio 2. La sua pagina Facebook e il suo profilo Twitter ufficiale porta il suo nome con un simpatico gioco di parole, "Mollica Istantanee".

