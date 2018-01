Valeria Marini/ Sto uscendo dalla depressione, ma è dura senza amore, figli e soddisfazioni professionali

Valeria Marini: “Sto uscendo dalla depressione, ma è dura senza amore, figli e soddisfazioni professionali”. Rivelazione choc della showgirl, reduce da un anno molto difficile.

31 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Valeria Marini

Appare sempre bella e solare, ma Valeria Marini ha vissuto un anno così difficile da arrivare a soffrire di depressione. «Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato. Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso», ha raccontato la showgirl nell'intervista rilasciata ai microfoni di Oggi. Tutto non è andato esattamente come si aspettava: «Sono riuscita a superare un anno veramente difficile in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate», ha aggiunto Valeria Marini in esclusiva al settimanale. Dalle sue parole emerge anche un pizzico di frustrazione: «Voglio l’opportunità di svelare un’altra parte di me… Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più». Qual è il problema per la showgirl? Ha le idee chiare anche su questo: «Pago lo scotto della popolarità televisiva». Chi potrebbe aiutarla a risollevarsi” dal punto di vista professionale? «Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l’occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia».

VALERIA MARINI E LA DEPRESSIONE: IL RACCONTO CHOC

Valeria Marini ha parlato anche della sua sfera più intima e privata nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Ci riferiamo all’amore, quello vero. La showgirl, che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, ne ha parlato con profonda amarezza: «Conosco l’amore della famiglia. Conosco l’amicizia e la sua profondità. Ma l’amore… L’amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata, no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto». Non si rassegna Valeria Marini, anche perché coltiva un altro progetto di vita strettamente legato alla ricerca dell’amore vero, quello che non crede di aver mai provato: vuole un figlio. «Glielo dico sinceramente: voglio avere un figlio e lo avrò. Ma non vorrei farlo da sola», ha infatti chiarito ai microfoni del settimanale Oggi. Un desiderio che tempo fa aveva confessato di avere Laura Freddi. E poi è riuscita a realizzarlo. Presto potrebbe toccare a Valeria Marini coronare questo sogno.

