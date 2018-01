A SPASSO CON DAISY/ Su Tv8 il film con Jessica Tandy e Morgan Freeman (oggi, 4 gennaio 2018)

A spasso con Daisy, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Jessica Tandy, Morgan Freeman e Dan Aykroyd, alla regia Bruce Beresford. Il dettaglio della trama.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST JESSICA TANDY E MORGAN FREEMAN

Il film A spasso con Daisy va in onda su Tv8 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola che è stata prodotta nel 1989 e diretta da Bruce Beresford, regista di grandi classici come Colpevole d'innocenza, Difesa ad oltranza e Paradise Road. L'intera trama ha tratto spunto dall'opera di Alfred Uhry, grande drammaturgo statunitense. Il cast di A spasso con Daisy è formato da Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Patti LuPone e Esther Rolle. Jessica Tandy, che nel film veste i panni della protagonista Daisy Werthan, è stata una nota interprete cinematografica e teatrale inglese che proprio grazie al film A spasso con Daisy è riuscita ad aggiudicarsi un Premio Oscar come miglior attrice protagonista alla veneranda età di 81 anni. La sua carriera è stata costellata di grandi successi rappresentati da interpretazioni magistrali in film come Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Miracolo sull'8ª strada, Gli uccelli e Cocoon - Il ritorno. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

A SPASSO CON DAISY, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista della storia è la signora Daisy Werthan, anziana donna sull'ottantina e vedova di un influente imprenditore ebreo. Trascorre la sua esistenza nella sua lussuosa villa dove viene servita ed accudita da Idella, una simpatica donna di colore. Un giorno l'anziana donna rimane vittima da un brutto incidente automobilistico, dal quale esce fortunatamente illesa. Quanto accaduto convince suo figlio Boolie ad assumere un autista, designando per l'occasione il signor Hoke Colburn, uomo di colore settantenne al quale Daisy darà parecchio filo da torcere. La donna è infatti mossa da pesanti pregiudizi per via del colore della pelle di Hoke ma col passare del tempo il loro rapporto andrà via via modificandosi, diventando una meravigliosa amicizia. L'incontro con Hoke cambierà profondamente la signora Daisy che finalmente comprenderà l'inutilità del pregiudizio razziale. Nel finale Daisy presenzia ad un importante serata di gala in cui sottolinea pubblicamente l'importanza dell'inclusione multi razziale e dell'integrazione e Hoke diventa il suo miglior amico e confidente.

