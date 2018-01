ADRIANO CELENTANO/ Compie 80 anni: il record di dischi venduti e i brani più amati

Adriano Celentano compie 80 anni il prossimo 6 gennaio 2018, compleanno in tv con lo showman milanese: in onda su Canale Cinque la replica di Rock Economy

Mancano solo due giorni al grande traguardo per Adriano Celentano che compie 80 anni: domenica 6 gennaio 2018 il “Molleggiato” festeggerà compleanno e ambito traguardo. Cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore ed autore televisivo: una carriera ricca di successi per l’artista nato a Milano, che ha scritto pagine importanti della storia italiana. In carriera Celentano ha venduto circa 200 milioni di dischi, inclusi quelli venduti all’estero, guadagnandosi lo status di artista musicale italiano con la più alta vendita di dischi stimati nella storia della musica nostrana. Tra i pilastri della musica leggera italiana, Adriano Celentano ha interpretato alcuni tra i brani più popolari: da 24 mila baci ad Azzurro, da Prisencolinensinainciusol a Il ragazzo della via Gluck, fino a L’emozione non ha voce. Cinque le partecipazioni in concorso al Festival di Sanremo, con la vittoria nel 1970 con Chi non lavora non fa l’amore insieme alla moglie Claudia Mori. Recentemente, nel 2004 e nel 2012, ha partecipato come ospite d’eccezione.

ADRIANO CELENTANO, SU CANALE 5 ROCK ECONOMY

Negli ultimi anni Adriano Celentano ha limitato le sue apparizioni in tv: il 7 aprile del 2015 è stato intervistato da Ballarò, programma di Rai Tre, mentre il 9 giugno 2015 ha dedicato un video messaggio a Gianni Bella, andato in onda a Una serata… Bella per te, Gianni!, concerto evento condotto dalla figlia Rosita Celentano. Per festeggiare il traguardo degli 80 anni del Molleggiato, Canale Cinque ha deciso di mandare in onda il 6 gennaio 2018 in prima serata Rock Economy, evento musicale televisivo svoltosi all’Arena di Verona l’8 e il 9 ottobre 2012, che ha segnato il ritorno al live del cantante dopo ben diciotto anni. Su Canale Cinque il concerto è stato mandato in onda sia il 9 dicembre 2013 che il 13 dicembre 2014: sarà dunque la terza replica, con un mix speciale delle due serata che prevede inoltre contenuti inediti e parti di backstage. Uno show incentrato sulla musica, con Celentano che ha ospitato star internazionali per parlare anche di altri temi: oltre all’amico Gianni Morandi, presenti Jean-Paul Fitoussi (economista francese), Sergio Rizzo (giornalista e scrittore) e Gian Antonio Stella (giornalista e scrittore).

