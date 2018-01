AIDA YESPICA / È di nuovo amore con Giuseppe Lama? "Non cancelliamo il bello che c'è stato"

Aida Yespica e Giuseppe (Geppy) Lama hanno ripreso a frequentarsi dopo la fine della loro relazione. Ma cosa c'è dietro questo nuovo incontro? Ecco le parole della modella.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Aida Yespica

Cosa sta davvero accadendo tra Aida Yespica e Giuseppe (Geppy) Lama? Tra loro la rottura è definitiva o la coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità? La partecipazione della modella venezuelana al Grande Fratello Vip 2 aveva seriamente compromesso la loro relazione, soprattutto dopo il bacio scambiato con Jeremias Rodriguez. Furioso per quanto accaduto, l'imprenditore napoletano aveva deciso di porre fine al rapporto iniziato solo quattro mesi prima dell'entrata nella casa più spiata d'Italia. A distanza di qualche giorno però si era ricreduto, tanto che proprio lui aveva accolto la Yespica nel giorno della finalissima, scambiando un bacio davanti a milioni di telespettatori. Cos'era accaduto in seguito? Coloro che pensavano che la storia tra Aida e Geppy sarebbe durata, si sono ricreduti qualche giorno dopo, quando la modella aveva ammesso a Mattino Cinque la rottura definitiva: "Ho voglia di pensare a me stessa, stando lì dentro ho riflettuto su tante cose. Voglio pensare a me stessa e a mio figlio, voglio stare bene. Geppy è stata una persona molto presente sempre, ma se non c’è amore perché dovrei mentire a lui?! Lui non è che mi ha fatto male o qualcosa del genere".

Aida Yespica e Giuseppe Lama stanno insieme?

Sebbene Aida Yespica abbia chiaramente annunciato la rottura con Geppi Lama, qualche giorno fa è stata pizzicata nuovamente in sua compagnia a Napoli, lasciando chiaramente presagire ad un sorprendente ritorno di fiamma. Ha fatto un nuovo passo indietro? La questione è stata da lei stessa chiarita: "Siamo rimasti amici, non è che quando finisce una storia bisogna per forza cancellare il bello che c’è stato. Geppy e io oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d’amore è un errore. Se ci sono le basi e se le persone sono mature, il rapporto di amicizia si può salvare. La storia tra di noi è finita. Ora sono con il vero uomo della mia vita, mio figlio Aaron". E proprio con quest'ultimo, Aida ha recentemente trascorso le vacanze di Natale a Miami, ospite nella villa dell'amico Gianluca Vacchi.

