ALBERTO MENINO, CHI E'?/ Video: un micologo col timore del cocco (MasterChef Italia 7)

Il 23nne micologo di Tortona, Alberto Menino, è uno dei concorrenti di questa settima edizione di MasterChef Italia. La sua passione per la cucina ed il timore di incrociare… il cocco.

Alberto Menino, MasterChef Italia 7

Con i suoi 23 anni, Alberto Menino, è uno dei concorrenti più giovani e promettenti di questa settima edizione di MasterChef Italia. Nato a Tortona nel 1994 in provincia di Alessandria, Alberto lavora nell’azienda di famiglia, attiva nel campo della commercializzazione di due prodotti doc della cucina italiana come i funghi ed i tartufi. Si definisce una persona molto eclettica che in cucina così come nella vita, sa dare la giusta importanza allo stile tant’è che non lo vedrete mai dietro i fornelli senza la propria inseparabile bandana. Nella video intervista di presentazione, il giovane Alberto oltre a rimarcare il grande amore che lo lega da ben sette anni alla propria fidanzata, ha avuto modo di porre in evidenza alcuni tratti caratteristici del proprio carattere come ad esempio la grande tenacia e grinta che sa mettere in tutto quello che fa ammettendo tuttavia di essere piuttosto permaloso.

ALBERTO MENINO E UN COCCO INDIGESTO

Alberto Menino è un provetto cuoco di 23 anni che ha come piatto forte il risotto alla milanese con ossobuco, mentre la panissa vercellese è la pietanza a cui è maggiormente legato ed affezionato. Nella stessa video intervista ha parlato della passione per la cucina, delle proprie aspettative, del sogno nel cassetto ammettendo anche i timori per un ingrediente ben preciso. Queste le parole del giovane e provetto cuoco: “La passione per la cucina mi è nata tanti anni fa guardando i miei nonni cucinare cercando di imparare anche le loro ricette tradizionali come il ragù, gli gnocchi, i ravioli.. di solito cucino per la mia famiglia e per la mia ragazza che è un po’ più critica nei giudizi, trova sempre il pelo nell’uovo. Vorrei una volta finito MasteChef, aprire un ristorante legato comunque all’azienda, cucinare funghi tartufi con dei piatti creati da me.. Se c’è un ingrediente che non vorrei mai cucinare? Il cocco, perché ha quel gusto particolare che non riesco né ad abbinarlo e né a mangiarlo. MasterChef per me rappresenta uno step obbligatorio da fare per farmi conoscere e anche far vedere alla gente come cucino.. penso di poter vincere perché sono uno deciso che va all’obiettivo..”. Clicca qui per vedere il video integrale dell’intervista.

