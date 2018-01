ANDREA CAMILLERI/ "Sono cieco ma ho più memoria" (Meraviglie, La penisola dei tesori)

Andrea Camilleri sarà uno degli ospiti del programma Meravlgie-La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela e in onda su Rai Uno dal 4 gennaio.

04 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Andrea Camilleri, ospite di Meraviglie-La penisola dei tesori, è stato recentemente ospite in un festival che si è tenuto alla Nuvola di Fuksas a Roma e ha parlato della sua attività di scrittore: “Se ho pubblicato da vecchio non è stata colpa mia, ma degli editori. Nel '68 avevo finito di scrivere il mio primo romanzo e ho cominciato a mandarlo a tutti gli editori e non ce ne è stato uno che non lo abbia rifiutato, alcuni motivandolo. Tutta la storia è durata 10 anni. Ecco perché ho cominciato tardi. Non lo avevo mandato a Sellerio perché allora non esisteva”. Insomma, a quanto pare anche uno dei maestri del giallo della nostra contemporaneità ha avuto dei problemi nell’affermare il suo talento e nel far conoscere quello che è uno dei personaggi più riusciti degli ultimi decenni e cioè il Commissario Montalbano. Andrea Camilleri in un dialogo col Corriere della Sera, ha anche espresso il suo parere in merito alla tecnologia. “Io di fronte alla tecnologia non mi spavento, mi spavento per l’uso che se ne fa.Come l’invenzione dell’aereo, che è stata una cosa meravigliosa, ma poi è servita per sganciare la bomba su Hiroshima”. E, infine, si è augurato che la politica se ne occupi in modo serio.

ANDREA CAMILLERI, LE PAROLE CONTRO RENZI

Andrea Camilleri è da sempre un attento osservatore di tutto quello che accade in Italia e non ha mai nascosto la sua profonda appartenenza a un’idea politica di sinistra. Al Corriere della Sera, lo scrittore ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al futuro dell’italia. “La vedo nera. Ecco, io da orbo direi, come il contadino, la vedo nera. Però nutro anche una sorta di profondissima fede nell’uomo.” Secondo Camilleri, la sua generazione ha fallito quando c’è stato il momento di traghettare gli italiani fuori dal Fascismo e l’Italia è stata educata male. “A 92 anni, sento come se mancasse un autentico slancio nel tentare di rifare l’Italia. Vorrei quindi che la mia eredità fosse presa con beneficio di inventario” sono state le sue parole. E, non ha disdegnato un profondo attacco anche al Partito Demoratico di Matteo Renzi. “Come il partito di Grillo è di Grillo e il partito di Berlusconi è di Berlusconi. Si è adeguato anche il Pd”. Ha aggiunto di come il Pd non sia ormai un partito di centrosinistra ma solo di centro e che è già tanto che non sia virato a destra. Insomma, parole molto forti nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio, che ha osteggiato anche nella campagna per il referendum 2016.

