Antonino Cannavacciuolo/ "Ecco quali sono gli ingredienti della cucina del 2018!" (Mastechef Italia 7)

Antonino Cannavacciuolo, lo chef e noto giudice di Masterchef svela: "Ecco quali sono gli ingredienti che non dovranno mancare nella cucina del 2018!"

04 gennaio 2018 Anna Montesano

I CONSIGLI DELLO CHEF PER IL 2018

Antonino Cannavacciuolo, protagonista del programma in onda ogni giovedì su Sky Uno MasterChef Italia, ha rilasciato un'intervista sul sito dell'emittente satellitare. Dalla cucina agli aspetti più personali, lo chef stellato si è raccontato partendo dagli ingredienti protagonisti nell'anno nuovo ha detto: "Gli ingredienti che non mancheranno nella cucina nel 2018 sono pesce, olio e limone. Il piatto simbolo della mia cucina è la zuppa di pane con la linguina e i calamaretti". Lo chef ha parlato anche degli interventi di Antonia Klugmann a Masterchef giudicandoli molto positivi, per lui la nuova arrivata i è integrata bene. Chiusura sulla nuova moda degli insetti a tavola: "Non sono contro ma non sono pronto, io continuerò a prediligere carne, pesce, verdure, legumi. Nella mia cucina non entrano".

CANNAVACCIUOLO È STATO AL CENTRO DELLO SCANDALO DOPO L'ISPEZIONE DEI NAS, IL PUNTO

Lo chef nei giorni scorsi è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Nelle ultime settimane l’Asl e i carabinieri del Nas, conme riferisce La Stampa, hanno avviato una serie di controlli a campione nei ristoranti più esclusivi della città. Dalle verifiche sono emerse piccole e grandi irregolarità – tre in tutto i locali a cui sono state contestate violazioni amministrative -, ma ad avere la peggio è stato proprio il Cannavacciuolo Bistrot Torino, che ha aperto i battenti da pochi mesi. Ad essere denunciati sono stati il direttore del locale, Giuseppe Savoia, e la moglie di Canavacciuolo, Cinzia Primatesta, responsabile della società Ca.Pri. a cui è legata la catena di ristoranti, compreso quello di Torino. Situazione che non ha fatto precipitare la fiducia e l'immagine dello chef.

