BARBARA D'URSO/ Regina dei social: boom di like durante le vacanze. Il ritorno in tv e il film con Rovazzi

Durante le vacanze di Natale Barbara D'Urso ha fatto il pieno di "like" sui social con i suoi post quotidiani. La conduttrice sta per tornare in tv e sarà presto al cinema con Fabio Rovazzi.

04 gennaio 2018

Barbara D'Urso (Facebook)

Non solo regina della domenica e del pomeriggio, Barbara D’Urso è anche la regina dei social con oltre un milioni di follower su Instagram e su Facebook. In stand by con i suoi programmi - Domenica Live e Pomeriggio 5 - da prima delle vacanze di Natale, Carmelita ha cercato di non far sentire la sua mancanza ai suoi fan postando quotidianamente foto delle sue vacanze e dei suoi look. La conduttrice di Canale 5 - che tornerà in onda lunedì 8 gennaio - ha trascorso questi giorni di festa divisa tra la sua città - Napoli - e Venezia, facendo qualche volta tappa in montagna (senza specificare la località). Ogni scatto è l’occasione per augurare ai suoi fan una buona giornata, come la foto che la immortala sulle nevi con occhiali a specchio, maglione dalla stampa invernale e pellicciotto smanicato: oltre 14 mila like tra cui quello del sindaco di Milano Beppe Sala. La D’Urso è sempre al passo con le mode del momento come conferma la foto scattata a Venezia, in cui Barbarella indossa il maglione più desiderato della stagione con la scritta dei giorni della settimana.

BARBARA D'URSO A NAPOLI

Appena può Barbara D’Urso torna a Napoli per respirare un po’ del suo mare. “Come quando ero piccola e mi sedevo sul lungomare di Napoli ad ascoltare il rumore del mare”, ha scritto la conduttrice postando una foto che la ritrae in contemplazione del mare. A Napoli è sempre estate per la D’Urso che sfoggia una canottiera con scollatura profonda che mette in mostra il suo décolleté. Nella sua Napoli, Barbara si sente davvero a casa, tanto da farsi fotografare con indosso dei pantaloni della tuta (griffati, però). Ogni look di Carmelita è studiato nei minimi dettagli: dal bracciale di borchie alla camicia a quadri, dalle scarpe col tacco all’abito con paillettes. Due sono gli elementi costanti delle foto, che superano quasi sempre i 10 mila like: il sorriso contagioso di Barbarella e l’hashtag #colcuore.

LA CONDUTTRICE AL CINEMA CON FABIO ROVAZZI

Manca poco al ritorno di Barbara D’Urso in tv, dopo la lunga pausa natalizia. “Sto pensando a come stupirvi per il ritorno a gennaio”, ha scritto a commento di una foto la D'Urso. Secondo i ben informati, la conduttrice avrebbe in cantiere un nuovo programma che dovrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5. Quel che è certo è che da gennaio la D’Urso sarà anche al cinema film con Fabio Rovazzi “Il vegetale”, diretto da Gennaro Nuziante. “Sono stata contattata dallo stesso regista, Gennaro Nunziante, per fare un cameo divertente nel film e ho accettato. D’altronde, è un film della Disney”, ha detto Carmelita a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel cast della pellicola anche Luca Zingaretti e Ninni Bruschetta. Il film arriverà nelle sale il 18 gennai 2918.

