BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: Liam medita vendetta contro Bill!

Anticipazioni Beautiful, puntate 4 gennaio: Liam medita vendetta contro Bill dopo avere scoperto il tradimento con Steffy. Come reagirà dopo la sua scoperta?

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

La scoperta del tradimento di Steffy con Bill sancirà un incredibile cambiamento in Liam nelle puntate americane di Beautiful? A quanto pare, sembra proprio di sì! Il rampollo Spencer, che in passato si è fatto amare per il suo carattere gentile e generoso (a volte fin troppo remissivo) sembrerà una belva infuriata quando si dirigerà dal padre in preda alla rabbia. Lo colpirà al volto, lasciando sanguinante e gli urlerà contro tutto il suo odio verso la persona che gli ha rovinato la vita. E poi? Cosa dovremo aspettarci da questa vicenda? I primi spoiler relativi alle prossime puntate segnalano la disperazione del magnate Spencer che cercherà di evitare la rottura tra il figlio e la nuora. Si scrive, infatti, che Bill deciderà di regalare la casa sulla scogliera al figlio e alla nuora e che Wyatt indagherà per scoprire le ragioni di un simile gesto. In fatto di generosità, infatti, il magnate in passato non è certo stato un maestro. Ma si tratterà solo di un tentativo di farsi perdonare dal figlio? O sarà lo stesso Liam a meditare vendetta contro il padre?

Beautiful anticipazioni: Hope ritorna grazie a Ridge!

Archiviata per un attimo la trama principale delle attuali puntate di Beautiful, torniamo ad un'altra vicenda che potrebbe collegarsi nei prossimi mesi proprio agli Steam, ora più che mai in crisi. Già sappiamo che negli episodi di fine gennario Hope farà ritorno a Los Angeles e che proprio lei potrebbe rappresentare il nuovo amore di Liam, ormai ai ferri corti con la moglie. Ma per quale motivo, la figlia di Brooke tornerà a casa dopo un'assenza di circa due anni? Il motivo è ora chiaro: sarà Ridge a chiedere alla figliastra di lasciare Milano per fare una splendida sorpresa alla madre, che in precedenza non era stata avvisata del suo ritorno. I Bridge, di nuovo fidanzati, avranno quindi la loro Hope di nuovo in casa, insieme al figlio R.J. La famiglia sarà finalmente riunita dopo tanto tempo, sarà l'inizio di un periodo felice per la coppia d'oro della soap americana?

© Riproduzione Riservata.