BELEN RODRIGUEZ / Vola a Barcellona con Andrea Iannone per le vacanze di Natale, foto

Belen Rodriguez vola a Barcellona per i primi giorni del 2018, come riportato da alcune sue Instagram Stories. Al suo fianco c'è il fidanzato Andrea Iannone.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez ama i viaggi e su questo non ci sono dubbi. Ogni occasione è buona per una una gita fuori dall'Italia e anche le vacanze di Natale non sono da meno. In molti si erano chiesti quale fosse la destinazione da lei scelta al fianco del fidanzato Andrea Iannone e alcuni scatti pubblicati su Instagram sembrano dare una risposta a questi dubbi. La modella si è recata a Barcellona e ha visitato Casa Battlò, l'opera del celebre artista catalano Antoni Gaudì (clicca qui per vedere l'immagine). Per il momento né lei né il suo fidanzato raccontano qualche dettaglio in più sulla loro trasferta, che potrebbe essere caratterizzata da un po' di privacy in più, considerando la lontananza dall'Italia. Non dovrebbe essere al loro fianco, invece, il piccolo Santiago che qualche ora è stato oggetto di scatti di papà Stefano De Martino da St. Moritz, la splendida località nella quale si trova insieme ad alcuni amici e a Gilda Ambrosio.

Belen Rodriguez: le donazioni segrete

Belen Rodriguez è costantemente al centro di gossip più o meno veritieri riguardanti la sua vita privata e professionale, ma non sempre desidera essere oggetto di interesse mediatico (lei stessa aveva espresso tale desiderio nei suoi propositi per Natale). A confermare come spesso le piaccia agire senza attirare l'attenzione, è arrivato un ringraziamento da parte del personale infermieristico dell'Ospedale Maggiore di Novara, pubblicato nei profili social della showgirl. In molti si sono chiesti quali siano le ragioni di queste parole scritte dal centro trapianti renale novarese, chiarite da una nota ufficiale dello stesso ospedale. Sebbene Belen non abbia voluto pubblicizzare il suo cesto, negli ultimi tempi si è resa protagonista di diverse donazioni nel reparto di Nefrologia e Centro trapianti renale diretto dal prof. Vincenzo Cantaluppi nel quale è in cura una cara amica della showgirl. La Rodriguez avrebbe donato diversi televisori e anche alcune poltrone utilizzate dai pazienti del reparto sopra indicato.

