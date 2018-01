Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ La verità su anello e proposta di matrimonio? Fan in trepida attesa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: spunta il brillocco che fa impazzire i fan, la coppia verso la proposta di matrimonio? Lui ha dichiarato di volersi divertire...

04 gennaio 2018 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Con la fine del Grande Fratello Vip da circa un mese, per fortuna anche l’attenzione su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta andando a scemare. Dalla fine del mese poi, gli ex gieffini verranno definitivamente silurati in favore delle nuove dinamiche de L’Isola dei Famosi 13, con i futuri concorrenti che apriranno le danze dal prossimo 22 gennaio. Nel frattempo, la coppia nata davanti le telecamere del programma, per un motivo o per un altro continua ad appassionare i fan con qualche particolare dettaglio. Questa volta, tutti (o quasi) si sono concentrati sul probabile brillocco che la bella modella avrebbe al dito: nozze in vista? Promesse di matrimonio da portare avanti? Scopriamo le ultime sulla coppia. Le fotografie condivise sui social, ci parlano proprio di un anello che potrebbe parlarci di una grande voglia da parte di entrambi di mettere in piedi una famiglia: sarà veramente così? In più di una occasione, Ignazio ha specificato di avere voglia di divertirsi, specie per la giovane età.

Brillocco sì oppure no? I fan attendono la proposta ufficiale

Dopo le vacanze di Natale passate in famiglia e anche sulla neve delle Dolomiti, la coppia ha voluto festeggiare il Capodanno direttamente a Montecarlo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser quindi, nonostante siano lontani dalle telecamere del Grande Fratello Vip, continuano a far sognare i fan tramite i social network. Ed infatti, entrambi sono molto attivi, specie su Instagram. Sia la modella che l’ex ciclista, non hanno mai problemi a condividere momenti legati alla loro intimità ed anzi, proprio perché la loro storia d’amore è nata di fronte alla lucina rossa, hanno sempre voglia di esibire il loro amore. Durante una ospitata a Civitanova, proprio Cecilia avrebbe parlato di proposta di matrimonio. Poi sul web, gli estimatori hanno anche notato l’anello sospetto e quindi, in tanti hanno pensato ad una novità che però la coppia, non ha attualmente confermato. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso delle settimane e se Cecilia e Ignazio, ufficializzeranno o meno la lieta novella.

© Riproduzione Riservata.