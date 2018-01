Concorrenti Isola dei Famosi 2018 / Svelati i primi nomi ufficiali: Nadia Rinaldi e Alessia Macini nel cast

Concorrenti Isola dei Famosi 2018, svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l'Honduras: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!

04 gennaio 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi, isola dei famosi

Il 22 gennaio avrà inizio la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che trova ancora una volta la bella Alessia Marcuzzi alla conduzione con un inviato nuovo di zecca, Stefano De Martino. E mentre in tv va in onda il promo sulle note di La La Land, sul web vengono ufficializzati i nomi dei primi concorrenti pronti a partire per l'Honduras. Il primo nome è quello di Bianca Atzei: la nota cantante si butta in questa avventura in un periodo molto complicato. Sono solo pochi mesi che si è infatti conclusa la storia con Max Biaggi e oggi Bianca è pronta a mettersi alla prova. Sul web, la cantante ha infatti annunciato: "Parteciperò all’Isola dei famosi (dal 22 gennaio su Canale 5) con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera".

Alessia Marcini e Nadia Rinaldi confermano sui social!

Ma non è l'unico nome annunciato dalle pagine ufficiali de L'Isola dei Famosi: accanto alla bella cantante ci sarà Alessia Mancini. Anche lei, come la Atzei, ha annunciato sui social la sua partecipazione, pubblicando una foto che la vede insieme al figlio e il seguente messaggio con tanto di hashtag dedicati al programma: “Guarda tesoro… oltre quella montagna c’è un’isola bellissima, che la mamma raggiungerà tra pochi giorni…”. Altro nome confermato nel cast è quello di Nadia Rinaldi che ha commentato con ironia sui social la sua partecipazione: “Sono ufficialmente una concorrente dell’isola dei famosi 2018… Mi sto esercitando al digiuno!!!!!già c’ho fameeeeee!!!!!!”.

