Cristiano Malgioglio/ E mi sono innamorato ma di tuo marito, milioni di visualizzazioni e una dedica a Tatum

Cristiano Malgioglio svela nuovi dettagli sul suo successo E mi sono innamorato ma di tuo marito che ha già superato i 12 milioni di visualizzazioni, la sua musa? Channing Tatum

04 gennaio 2018 Hedda Hopper

Cristiano Malgioglio

Quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip si era detto l'unico vincitore di questa seconda edizione e non sbagliava. Daniele Bossari ha portato a casa premio e scettro, ma Cristiano Malgioglio ha fatto lo stesso con popolarità e successo e non solo per lui ma anche per il suo brano "E mi sono innamorato di tuo marito" che sta sbancando nei locali, in tv e anche su Yotube dove ha già superato i 12 milioni di visualizzazioni. Cristiano Malgioglio è acclamato in tv e agli eventi e quando ha capito di essere sulla cresta dell'onda è pure tornato sui suoi passi rimangiandosi la promessa di partire lontano e di non rilasciare dichiarazioni a giornalisti e simili. Proprio nei giorni scorsi è stato protagonista a La Vita in Diretta svelando la verità sul suo brano e, in particolare, sulla sua musa ispiratrice.

L'INCONTRO CON CHANNING TATUM

A quanto pare ad ispirargli il brano non è stato Mauro Icardi come detto all'inizio ma la star Channing Tatum, per lui l'attore più bello al mondo in grado di oscurare anche George Clooney e Brad Pitt. In particolare, Malgioglio, ha raccontato: "C’è un attore americano bellissimo, poco popolare da noi, e io gli ho dedicato la mia canzone: prima si pensava ad Icardi, ma visto sua moglie è gelosa e pensavo venisse sotto casa mia, poi ho pensato a questo attore, Channing Tatum. Penso sia l'attore più bello del mondo, Pitt e Clooney scompaiono. Lui potrei rubarlo a sua moglie, ma non so se lui è d’accordo. Gli ho chiesto anche l'autografo, a Madrid. Appena l'ho visto stavo svenendo". A quanto pare l'attore lo ha ispirato, almeno questa volta, ma chi farà lo stesso con il prossimo brano?

© Riproduzione Riservata.