Cristina Chiabotto/ Video del suo #CasalingaDay su Instagram: "scarica la lavatrice come i suoi fidanzati?"

Cristina Chiabotto torna single dopo aver lasciato Fabio Fulco e si da ai social con il video del #CasalingaDay su Instagram: "scarica la lavatrice come i suoi fidanzati?"

04 gennaio 2018 Hedda Hopper

Ci vuole poco a sconvolgere le giornate del popolo della rete e dei social e come se il famoso sacchetto biodegradabile non bastasse, ecco arrivare il #Casalingaday di Cristina Chiabotto. La bella Miss è rimasta single ormai da qualche settimana e sembra proprio che adesso il suo obiettivo sia quello di avere una casa pulita e splendente proprio come tutte quelle donne che spesso mettono questo al primo posto quando non hanno molto altro da fare. Gli italiani ci mettono poco a rimanere sconvolti o a tirare fuori il proprio lato oscuro quando si tratta di prendere di mira qualcuno o fare dell'umorismo gratuito e così che arriva la metafora: Cristina Chiabotto scarica la lavatrice come fa con gli uomini. Naturalmente il riferimento è proprio a Fabio Fulco il bell'attore lasciato dalla miss torinese che non si sente ancora pronta ad avere una famiglia e dei figli e che, per questo, ha deciso di lasciare andare il suo fidanzato decennale. Quest'ultimo si sta impegnando a riprendere in mano la sua vita dandosi al pugilato, il suo primo amore, e la torinese?

IL CASALINGA DAY IN ATTESA DI UN NUOVO AMORE

L'epilogo della loro bella storia d'amore è sotto gli occhi di tutti ma in molti sono rimasti stupiti della scelta fatta dalla Chiabotto sicuri che si tratta solo di una scusa e non di un reale bisogno di rimandare qualcosa di così importante specialmente quando il sentimento c'è. Tutto finito quindi per la bella Cristina Chiabotto che si dedica ora alle pulizie e al lavaggio dei panni sporchi e pensa di poter conquistare un posto nella classifica delle showgirl più social scaricando la lavatrice e girando il piccolo video da postare su Instagram. Il video è già diventato virale così come lo è diventato il nome del possibile nuovo amore della showgirl ovvero Giuseppe Poeta, cestista dell'Auxilium Torino e della Nazionale. In attesa dell'amore Day non possiamo che mostrarvi il video nonché risultato del suo #CasalingaDay. Eccolo subito di seguito:









