DA QUANDO CI SEI TU/ Su Rai 1 il film con Martina Gedeck (oggi, 4 gennaio 2018)

Da quando ci sei tu, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Martina Gedeck e Manuel Rubey, alla regia Michael Hofmann. Il dettaglio della trama.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 1

NEL CAST MARTINA GEDECK

Il film Da quando ci sei tu va in onda su Rai 1 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 23.45. Una pellicola tedesca del 2016 con il titolo originale Seit Du da bist che è stata diretta da Michael Hofmann, regista e sceneggiatore statunitense che ha curato la regia di film come Il club degli imperatori, Sogno di una notte di mezza estate, Gambit - Una truffa a regola d'arte e The Best of Me - Il meglio di me. La trama del film Da quando ci sei tu è stata ispirata dal romanzo omonimo scritto nel 2016 da Penelope Douglas, nota scrittrice americana di romanzi rosa. Nel cast di attori principali figurano Martina Gedeck, Manuel Rubey, Allegra Tinnefeld, Silvia Fenz e Paul Matic. Martina Gedeck è un'interprete tedesca apparsa in pellicola come Tris di donne e abiti nuziali, The Good Shepherd - L'ombra del potere, Treno di notte per Lisbona e Anni Felici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DA QUANDO CI SEI TU, LA TRAMA DEL FILM

Alina, è una giovane donna, madre della piccola Lille. Separata da suo marito Jared, la donna ha scelto di sacrificare i suoi sogni e le sue aspirazione lavorative per dedicarsi a tempo pieno al mestiere di madre. All'improvviso il fato sembra sorriderle con l'impiego dei suoi sogni che finalmente si materializza. Indecisa sul da farsi, Alina si trova costretta a chiedere aiuto a Jared che dovrà prendersi cura della piccola Lille quando sua madre sarà via per lavoro. Jared accetta di buon grado la proposta, mentre il fato ha qualcosa in serbo anche per lui. L'uomo è un'artista incompreso ed accompagnando sua figlia alle consuete lezioni di violino conoscerà la splendida e dolce Clara. Quest'ultima è sposata con un degli uomini più ricchi e famosi in città, Bertschi. Tra Jared e Clara, col passare del tempo, inizierà a nascere una profonda sintonia che piano piano sfocerà in qualcosa di più.

© Riproduzione Riservata.