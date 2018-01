DAVIDE AVIANO, CHI E'?/ Video: “Tutto ciò che tocca l’anima diventa la mia quotidianità” (MasterChef Italia 7)

Il 36enne tecnico di Radiologia, Davide Aviano concorrente di MasterChef Italia racconta del suo sogno di aprire un ristorante in California con soli 4 tavoli e un menù esclusivo.

04 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Davide Aviano, MasterChef Italia 7

Davide Aviano è tra i concorrenti dello show di cucina targato Sky, MasterChef Italia 7. Nato a Varese nel 1980, Davide è un Tecnico Sanitario di Radiologia. Felicemente sposato, vive con sua moglie e con i due amati gatti, Tesla e Curie. Si definisce una persona buona, ma allo stesso tempo molto determinato sia nella carriera dove è fin troppo ambizioso che nella vita privata. Ai microfoni di Sky, Davide ha raccontato come è nata la sua passione per la cucina: “Ho sempre cucinato per gli amici, poi ho conosciuto quella che è diventata mia moglie ed ho iniziato a ricercare piatti particolari alla vista e al gusto.

Mi ha insegnato a cucinare mio nonno, anche se sono particolarmente affezionato alle polpette della nonna, alla cotoletta impanata e alla pasta e patate cucinata dalla nonna”. Confessa che reagisce male alle critiche ma che se queste sono costruttive, ha la capacità non solo di saperle ascoltare, ma soprattutto di elaborarle e quindi metterle in pratica.

DAVIDE AVIANO, IL SOGNO DELLA STELLA MICHELIN

Sempre ai microfoni di MasterChef.sky.it, Davide Aviano ha definito la sua capacità in cucina di spingersi oltre sperimentando anche culture gastronomiche differenti: “Mi piace l’innovazione anche se a volte tendo a dare uno sguardo alle ricette, ma non le seguo pedissequamente”. Ha quindi dichiarato di avere un sogno molto particolare, quello cioè di aprire un ristorante negli Stati Uniti nello specifico in California con soli quattro tavoli e un menù esclusivo. Tutto ciò con la chiara ambizione di conquistare una Stella Michelin. Per lui MasterChef Italia è un modo per mettersi alla prova, ma soprattutto per vincere e quindi poter aprire finalmente il suo ristorante.

Tra le curiosità che lo riguardano, vi è un aneddoto legato alla cucina: “Un giorno mentre mantecavo il risotto, cucinando per dieci persone, è scoppiato il vetro del coperchio, si è frantumato in mille pezzi e le schegge sono finite dappertutto. Al mio “aglio e olio per tutti” i dieci commensali si sono rianimati… ma stanno ancora aspettando il mio risotto”. Sempre ai microfoni di Sky ha dichiarato di ispirarsi molto allo Chef Antonino Cannavacciuolo e lo Chef Igles Corelli ma di temere all’interno del programma lo Chef Bruno Barbieri perché pensa che Davide partecipi al talent solo per avere una vetrina per aprire il suo ristorante. Qui il video dell’intervista.

© Riproduzione Riservata.