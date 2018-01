ERI KOISHI, CHI E'?/ Video: "In cucina ti dimentichi dello scorrere del tempo" (Masterchef Italia 7)

Video, Eri Koishi è una concorrente giapponese di Masterchef 7. Tra un lavoro e un altro, la 45enne giapponese racconta la sua grande passione per le orchidee.

04 gennaio 2018 Francesco Agostini

Eri Koishi (web)

Tra i concorrenti del programma televisivo targato Sky Mastechef 7 c'è anche una giapponese trapiantata in Italia: Eri Koishi, 45 anni nativa di Osaka. La giapponese oramai vive da molti anni a Trieste, dopo aver girovagato per il nord per qualche anno. Al centro della sua vita c'è, ovviamente, il dorato mondo della cucina. Ecco cosa ha raccontato al sito internet Masterchef.sky.it: "La cucina è un posto magico per me. Qui dimentico addirittura lo scorrere del tempo, è una sensazione fantastica da provare. Ovviamente cerco di alternare spesso la cucina della mia cultura, quella giapponese, con quella italiana o di altre culture straniere. Molto spesso amo variare i diversi tipi di cottura, in modo da sperimentare sempre cose nuove." Al momento Eri Koishi insegna lingua giapponese a Trieste ma nell'arco della sua vita ha svolto parecchi lavori come, ad esempio, l'artigiana o l'organizzatrice di eventi. E' lei stessa a raccontare di aver preso parte anche a lavori molto duri: "Sono stata anche nel campo dell'edilizia e mi è capitato di scendere lungo un camino e di lavorare di malta."

ERI KOISHI E LA PASSIONE PER LE ORCHIDEE

Nella vita di Eri Koishi, però, non c'è solo la cucina ma anche i fiori. In particolar modo la 45enne originaria di Osaka ha una passione sfrenata per le orchidee. Ecco cosa ha dichiarato al sito internet Masterchef.sky.it: "Un'altra mia grande passione sono le orchidee che, a loro modo, sono anche una strada per conoscere il mondo intero visto che provengono da ogni singola parte del globo. Non lascio mai i miei fiori; per questo motivo, infatti, quando sono venuta qui a Masterchef 7 le ho lasciate assieme ad una 'balia' per curarle ogni giorno." Dopo aver parlato della sua passione sfrenata per le orchidee, Eri Koishi è tornata poi sull'argomento principe del format di Sky, la cucina: "Per me la cucina è essenzialmente linguaggio.

Questo significa che tramite la cucina l'essere umano ha modo di esprimere se stesso, è un mezzo attraverso cui gettare fuori la propria personalità. Cucinare non significa solo mangiare." Il tocco orientale di Eri Koishi darà certamente quel qualcosa in più a un'edizione dove la lotta per il vincitore sarà sempre più sempre serrata, tra un piatto originale e l'altro. Qui il video dell'intervista.

