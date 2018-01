Elisabetta Canalis/ Dalle molestie di Weinstein a Bobo Vieri e George Clooney: la velina si racconta

Un lungo racconto da parte di Elisabetta Canalis che parla della morte del padre e del manager Franchino Tuzio ma anche delle molestie di Weinstein e del suo futuro. Ecco i dettagli

04 gennaio 2018 Hedda Hopper

Elisabetta Canalis si racconta a 360 gradi parlando dei suoi ex, alcune perdite importanti e anche del caso Weinstein aggiundendosi alla lunga lista delle vittime del produttore americano. Un vero e proprio mostro che ha fatto del male a tante giovani ragazze che sognavano di fare le attrici e che si sono trovate davanti lui, il potente e influente produttore che poteva segnare la fine o l'inizio della loro carriera. Elisabetta Canalis si è trovata davanti a lui per un incontro e alcune proposte di lavoro ma quando ha capito che le sue erano delle velate avances ha subito detto no, chiaramente, senza paure e senza violenze. La bella velina sarda è chiara e parla della sua carriera "pulita" senza macchie e dolori in questa lunga intervista a Grazia: "Io di molestie per lavorare non ne ho mai subite. E se avances sono state, erano sempre garbate, finite là dove sono iniziate. Nessuno mi è mai saltato addosso. Se ho conosciuto Weinstein a Los Angeles? Sì certo e ha fatto avances anche a me. Ma quando ha capito che non ci stavo, non ha insistito".

LA PARTENZA PER LOS ANGELES E IL RITORNO IN ITALIA

Questo è solo uno dei passaggi più importanti della lunga intervist in cui la Canalis ha parlato anche della sua partenza per gli Usa, un viaggio da cui non è più tornata, almeno non in pianta stabile. E' partita per Los Angeles quando non c'erano progetti interessanti a tenerla in Italia e proprio quando aveva deciso di tornare ha conosciuto l'uomo che le ha cambiato la vita, Brian Perri, suo marito e padre della sua bambina. Da allora i suoi progetti sono cambiati e per questo ha deciso di rimanere al fianco del marito che vive e lavora lì e che non ha interessi economici nel nostro Paese. Se a questo ci sommiamo il fatto che finalmente può camminare per strada senza essere presa d'assalto da fan e paparazzi, sembra che tutto vada a gonfie vele per lei. Tornerà in Italia? "Non escludo di rientrare un giorno. In America nessuno mi conosce e mi tratta in modo speciale. Mi credi se ti dico che la cosa inizia a piacermi?".

BOBO VIERI E GEORGE CLOONEY

Per rispetto di suo marito non ha intenzione e non vuole avere un rapporto con i suoi ex fidanzati ma anche guardando al passato, Elisabetta Canalis ha le idee molto chiare. Tra Bobo Vieri e George Clooney la velina si sente molto più vicina al primo mentre sembra avere qualcosa in sospeso con l'attore americano. Sempre nella lunga intervista rilasciata a Grazia, la Canalis confida: "Sono più affezionata a Bobo, eravamo piccoli e ne abbiamo passate tante insieme. Ma in generale quando una storia finisce non riesco a mantenere i rapporti. E poi ora c’è Brian e non voglio mancargli di rispetto in alcun modo. George Clooney? È passato tanto tempo e non mi va di aggiungere altro. Però auguro a lui tanta felicità, come l’ho trovata io". La bella sarda ha ormai voltato pagina così come hanno fatto i loro ex, riuscirà a dimenticare anche le mille polemiche che l'hanno travolta quando stava con Clooney?





