FABRIZIO BALDASSARRE / L'ex corteggiatore di Sabrina Ghio torna con la sua ex Marta Riccardi (Uomini e donne)

Fabrizio Baldassarre, ex corteggiatore di Sabrina Ghio nel Trono Classico di Uomini e donne, è tornato a fare coppia fissa con la sua ex fidanzata Marta Riccardi.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Fabrizio Baldassarre

Gli amori vanno e vengono tra gli ex protagonisti di Uomini e donne. È questo il caso di Fabrizio Baldassarre, che sicuramente molti di voi ricorderanno per la fugace apparizione in qualità di corteggiatore di Sabrina Ghio qualche mese fa. Il parrucchiere, che non aveva mai negato la sua amicizia con Giulia De Lellis, era stato eliminato dalla tronista che non gli aveva perdonato quello che aveva ritenuto uno scarso interesse nei suoi confronti. Erano state parole al vetriolo, che non erano piaciute affatto a Baldassarre: lui stesso aveva, infatti, ammesso il proprio desiderio di essere sincero dall'inizio alla fine e di non potere quindi annunciare il proprio amore verso una persona da lui conosciuta solo da qualche settimana. Ma a quanto pare l'esperienza a Uomini e donne è servita al parrucchiere romano per capire di essere ancora legato ad una donna del suo passato, con la quale è tornato ad apparire sui social network in atteggiamenti inequivocabili.

Fabrizio Baldassarre torna dalla sua ex Marta Riccardi

Dopo la fine della sua avventura a Uomini e donne, Fabrizio Baldassarre è tornato a fare coppia fissa con la sua ex Marta Riccardi. La coppia, che non appariva insieme dallo scorso luglio, ha trascorso le vacanze di Natale alle Maldive pubblicando su Instagram diversi scatti nei quali conferma il ritorno di fiamma (clicca qui per vedere le foto). Un tempismo che non è piaciuto affatto ai fan del dating show, che hanno messo in dubbio la sincerità del corteggiatore, dicendosi certi che questo rapporto non si sia mai concluso. E anche se Marta Riccardi ha immediatamente preso le difese del fidanzato, i commenti indignati sono davvero tantissimi, come potrete voi stessi constatare: "ahaha questo è amore vero che schifo" , " è stata bravissima Sabrina ha capito subito che intenzione aveva". Per la cronaca va precisato che la coppia in effetti non si vedeva insieme sui social network dalla scorsa estate, ovvero prima dell'avventura a Uomini e donne del corteggiatore. Eppure questo ritorno di fiamma appare a dir poco sospetto...

