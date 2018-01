FABRIZIO FERRI, CHI E'?/ Video, “La cucina è qualità e semplicità” (MasterChef Italia 7)

Fabrizio Ferri tra i concorrenti di MasterChef Italia 7. Due grandi passioni nella vita, cucina e canto che cerca di fondere nell’agriturismo che sogna di aprire.

04 gennaio 2018

Fabrizio Ferri, MasterChef Italia 7

Fabrizio Ferri, 53enne trasportatore di Pescara si contenderà insieme ad altri agguerriti concorrenti il titolo di settimo MasterChef Italia. Fabrizio nasce a Pescara dove vive all’interno di una splendida fattoria sulle colline pescaresi. Lavora all’interno di una grande azienda agricola, ma il suo sogno è quello di poter coltivare le sue due grandi passioni: la cucina e il canto. In particolar modo coltiva il sogno di aprire un agriturismo all’interno del quale poter insegnare quelle che definisce le sue arti. Oltre alla cucina come detto, Fabrizio ama cantare, cosa che fa spesso specialmente insieme al suo amico insegnante di canto. I suoi più grandi pregi sono l’intuizione e il parlare tanto anche se spesso questi possono trasformarsi in difetti. Sin da piccolo in lui nasce la passione per la cucina specialmente nell’osservare sua madre mentre cucinava. Da qui l’idea di cimentarsi anche lui in cucina riproponendo gli stessi piatti ai suoi fratelli più piccoli.

IL “MICHELANGELO” DI QUESTA STAGIONE DI MASTERCHEF ITALIA 7

Intervistato da Sky Uno, Fabrizio Ferri ha raccontato di come abbia imparato a cucinare grazie alle sue nonne e ad una vicina di casa: “Ho imparato a cucinare grazie alle nonne che hanno un vasto ricettario, ma soprattutto grazie alla mia vicina di casa, la signora Lidia… la mia maestra! Mi piace sperimentare sempre e mi definisco il “Michelangelo” di questa stagione di MasterChef!”. Definisce la sua cucina: “casareccia, antica, abruzzese”, una cucina antica tramandata da generazioni.

Confessa però di non avere ancora molta dimestichezza con l’impiattamento anche se sta facendo del suo meglio per imparare. Vede MasterChef come un modo per perfezionare la propria cucina, perché no anche reinventarsi. Il suo obiettivo è quindi far conoscere la sua regione, l’Abbruzzo trasformando le antiche ricette in veri piatti gourmet. Clicca qui per vedere la video intervista di Fabrizio Ferri.

