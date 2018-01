FEDEZ/ Chiara Ferragni non paga la bolletta del gas: la coppia in albergo per farsi la doccia

Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati a Los Angeles. In America hanno trovato un brutta sorpresa: il gas staccato nella casa della blogger. Il motivo? Non è stata pagata la bolletta.

04 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Chiara Ferragni e Fedez (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni sono partiti alla volta di Los Angeles - dove la fashion blogger ha una casa - per organizzare “il tutto per la nascita del piccolo Leone”, aveva scritto su Instagram il rapper poco prima di imbarcarsi per l’America. Ma atterrati sul suolo americano i due hanno trovato una brutta sorpresa: Chiara non ha pagato la bolletta del gas. La coppia ha passato qualche ora nella Private Suite dell’aeroporto di Los Angeles, dove hanno atteso che il personale dell’aeroporto svolgesse le pratiche dell’Immigration e ritirasse i bagagli. Qui il rapper si è fatto riprendere mentre giocava a golf in un mini giardino d'erba sintetica. “Senza riscaldamento e senza acqua calda. Non possiamo nemmeno fare la doccia!”, hanno raccontato sui social. Poi Fedez ha avuto l’idea di affittare con Airbnb un appartamento a pochi metri da casa di Chiara giusto per potersi fare una doccia. La casa della blogger resterà senza gas per i prossimi sei giorni. Nei video Fedez ha sfoggiato un'insolita barba: “Sto sperimentando la lunghezza della mia barba. Solitamente non cresce più di così, voglio vedere fin dove arriva, non sto male, anche se sembra che ho un po’ il doppio mento…”.

LEONE NASCERÀ A LOS ANGELES

Ricordiamo che il matrimonio dei due innamorati è fissato per il 2018, dopo la nascita di Leone. Durante una delle numerose dirette su Instagram, Fedez e Chiara Ferragni hanno rivelato che il loro primogenito avrà due cognomi e nascerà a Los Angeles, garantendogli così il doppio passaporto. Il parto è previsto per il 9 aprile, ma non è da escludere che il piccolo possa nascere prima o dopo la data presunta. La neo famiglia dovrebbe tornare in Italia a maggio dove hanno deciso di vivere, anche se la casa milanese del rapper è diventata troppo piccola dopo l’arrivo di Chiara. Per quanto riguarda le nozze si dovrebbero tenere "tra la fine di agosto e i primi di settembre", nella cornice del Palazzo Ducezio di Noto, ha rivelato il Giornale di Sicilia.

