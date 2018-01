FEMME FATALE/ Su Rete 4 il film con Antonio Banderas e Rebecca Romijn (oggi, 4 gennaio 2018)

Femme fatale, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Rebecca Romijn, Peter Coyote, alla regia Brian De Palma. La trama del film nel dettaglio.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

ANTONIO BANDERAS NEL CAST

Il film Femme fatale va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 23.50. Una pellicola di genere thriller che è stata che è stata prodotta nel 2002 ed è stata affidata alla sapiente regia di Brian De Palma, uno dei registi statunitensi più famosi ed apprezzati in tutto il mondo. Tra i suoi maggiori successi, è impossibile non citare Scarface, Mission Impossible e Gli intoccabili. Il cast di attori protagonisti di Femme Fatale è poi formato da Antonio Banderas, Rebecca Romijn, Peter Coyote, Eriq Ebouaney, Edouard Montoute e Rie Rasmussen. Brian De Palma, oltre a dirigere il film si occupò anche di curarne soggetto e sceneggiatura, mentre le musiche sono state affidate a Ryuichi Sakamoto, attore e compositore giapponese che ha composto le colonne sonore di grandi film come L'ultimo imperatore e Furyo. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

FEMME FATALE, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film esordisce al Festival di Cannes, in occasione della proiezione in anteprima mondiale del film Est-Ovest. Mentre il regista e l'attrice principale della pellicola sfilano l'uno accanto all'altro, in compagnia di una seducente modella che indossa un meraviglioso diadema, la ladra professionista Laure, cerca di avvicinarsi alla modella per rubarle il prezioso gioiello che indossa. Per riuscire nel suo intento, finge di essere una fotografa e seduce la modella ma nel frattempo, il resto della sua banda viene scoperto dalla polizia. La ladra è dunque costretta a fuggire via e si nasconde all'interno di una chiesa parigina, dove è in corso una solenne cerimonia funebre. Per evitare di essere arrestata, Laure decide di cambiare identità iniziando una nuova vita a Parigi e sposando un noto politico del posto. Nel frattempo, la donna viene casualmente ritratta in una foto scattata da un paparazzo che scopre la vera identità di Laure. Poco dopo anche i suoi ex colleghi criminali iniziano a cercarla...

© Riproduzione Riservata.