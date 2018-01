FRANCESCO ROZZA, CHI E'?/ "La cucina è una rivincita su me stesso" (Masterchef Italia 7)

Francesco Rozza è uno dei venti aspiranti cuochi che questa sera daranno il via al duello per conquistare l'ambito titolo di Masterchef Italia 7. Originario di Cremona, ha iniziato a...

04 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Francesco Rozza, concorrente di MasterChef Italia 7

Ha lottato dall'inizio alla fine per conquistare e mantenere il suo grembiule e alla fine ce l'ha fatta: stiamo parlando di Francesco Rozza, lo studente originario della provincia di Cremona, che è riuscito a conquistare i palati dei quattro giudici di Masterchef Italia 7 realizzando delle portate del tutto innovative. Il concorrente, dapprima selezionato fra i primi 40 partecipanti, è poi riuscito ad accedere alle fsasi successive disossando in maniera impeccabile un pollo e realizzando, nella sfida successiva, uno dei migliori piatti a tema d'arte. classe 109994 Francesco nasce a Crema, è uno studente di scienze e tecnologie alimentari, ma sogna di mettere da parte i suoi studi per dedicarsi a tempo pieno alla cucinina. Fidanzato con Marianna, della quale rivela di essere profondamente innamorato, si definisce una persona buona, con qualche scatto legato alla sua impulsività. La sua cucina è sperimentazione, realizzata dall'incontro di nuovi ingredienti e dall'accostamento di differenti sapori.

FRANCESCO ROZZA, IN CUCINA PER "COLPA" DEL SUO PESO...

L'incontro di Francesco Rozza con i fornelli è avvenuto a causa del suo peso: il concorrente, infatti, determinato ad abbandonare le vecchie abitudini alimentari - e i conseguenti centimetri di troppo - ha scelto di dedicarsi alla cucina per sperimentare ricette sia gustose che leggere. "La passione della cucina è dovuta al cambiamento fisico che ho fatto", ha ammesso il concorrente raggiunto dai microfoni di Sky, "pesavo 120 chili prima, di conseguenza ho dovuto adattarmi a uno stile di cucina diversa rispetto a quello classico della bassa bresciana". Fondamentale, in questa scelta, il contributo di sua madre, che con l'esperienza accumulata in qualità di docente in un istituto alberghiero è riuscita a fornirgli i testi giusti da consultare. L'incontro con gli ingredienti genuini ha fato sì che Francesco si allontanasse dagli spuntini poco sani, che man mano hanno lasciato il posto a una cucina più leggera, fatta di accostamenti sempre nuovi e sperimentazioni costanti. "La cucina è una rivincita su me stesso", ha ammesso inoltre il concorrente, pronto a dare il massimo per ottenere l'ambito titolo di Masterchef.

