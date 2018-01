Fabrizio Baldassarre è fidanzato/ Uomini e Donne, l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio ha ritrovato l'amore!

04 gennaio 2018 Anna Montesano

Fabrizio Baldassarre, Uomini e donne

Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne solo pochi mesi fa, quando corteggiava la bella Sabrina Ghio, ma oggi nel cuore di Fabrizio Baldassarre c'è un'altra donna. Si tratta della sua ex, Marta, con la quale l'ex corteggiatore è tornato dopo la partecipazione al dating show di Canale 5. In molti lo ricorderanno anche per la grande somiglianza ad Andrea Damante, sottolineata anche da Giulia De Lellis quando fu ospite in studio prima della partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Se con Sabrina Ghio le cose sono andate male - ricordiamo infatti che la tronista ha scelto Nicolò Raniolo che le ha purtroppo detto di no - Fabrizio Baldassarre ha comunque trovato l'amore.

FABRIZIO E MARTA: "ECCO COSA CI AVEVA DIVISI"

Intervistato da IsaeChia, l'ex corteggiatore racconta cosa è accaduto: "Ebbene sì, mi sono rifidanzato con Marta, la ragazza con cui stavo prima di partecipare al Trono Classico. - e aggiunge - Una volta uscito dal programma, ci siamo risentiti e rivisti e abbiamo capito che il nostro sentimento era tutt’altro che spento, così abbiamo deciso di riprovarci". Fabrizio svela inoltre come è nato il loro amore la prima volta e cosa però li ha separati: "Io e Marta siamo stati insieme due anni, poi questa estate ci siamo trovati a vivere un periodo di lontananza, durante il quale abbiamo deciso di lasciarci, solo che stare così lontani ci ha fatto capire che in realtà volevamo ancora stare insieme, perciò eccoci qua!". Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!

