GIANNA NANNINI/ "Con Cinema racconto l'amore pluriversale" (Meraviglie, La penisola dei tesori)

Gianna Nannini sarà la spalla di Alberto Angela per il programma Meraviglie-La penisola dei tesori che palerà della "sua" Siena. Continua la promozione del suo nuovo disco Amore Gigante

04 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Gianna Nannini

Gianna Nannini sarà una delle stelle che prenderanno parte al programma di Alberto Angela Meraviglie-La penisola dei desideri ma, recentemente, i telespettatori di Rai Uno hanno avuto modo di vedere la propria beniamina in occasione della trasmissione annuale Panariello sotto l’albero. Nella puntata del 21 dicembre, infatti, è intervenuta anche la cantante Sienese e lo ha fatto nel migliore dei modi, presentando il nuovo singolo Cinema che farà parte della raccolta di canzoni presenti nel nuovo disco Amore Gigante, presentato dal vivo con una serie di concerti e che la vedrà impegnata in un tour in giro per l’Europa a partire dalla prossima primavera. Durante lo show di Panariello che ha arricchito le serate natalizie, sono stati tanti i momenti che hanno visto protagonista Gianna Nannini, la quale si è esibita anche in una cover storica che è entrata a far parte del suo repertorio. Infatti, la Nannini ha eseguito Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo, brano che è possibile trovare nella scaletta dei suoi concerti in giro per l’Italia. Panariello ha voluto ringraziare la cantante regalandole un ritratto con la veduta del Margherita di Viareggio, locale dove la Nannini ha mosso i primi passi nel mondo della musica.

GIANNA NANNINI TRA AMORE E CARRIERA

Con Amore Gigante, Gianna Nannini vuole dare una nuova sferzata alla sua carriera e ritorna prepotentemente verso il rock più puro. In merito al nuovo album, venuto alla luce dopo un periodo non particolarmente felice per la cantante, la Nannini ha dichiarato: “Liberiamo le emozioni senza aver paura della diversità... L’amore non ha sesso. L’amore non è mai una scelta di genere ma guardare l’anima della persona. Esistono cinque versioni della copertina con cinque colori diversi per rappresentare tutti i generi”. Con Amore Puro, l’artista vuole raccontare un sentimento più universale che si innalza al di sopra delle guerre, dei conflitti quotidiani, delle storie di razzismo. “Non mi basta un amore universale, lo voglio pluriversale” ha detto a La Presse. Quello per Gianna Nannini, quindi, si preannuncia un 2018 all’insegna del lavoro e dell’amore, al fianco della compagna Carla e della figlia Penelope con cui è stata paparazzata durante il mese di dicembre in un momento di spensieratezza quotidiana e di serenità.

