GIORGIO COMASCHI/ Il giornalista simbolo di Bologna, tra teatro e tv (MasterChef Italia 7)

Giorgio Comaschi, giornalista e attore italiano, tra gli ospiti della terza puntata di Masterchef Italia 2017 in onda oggi giovedì 4 gennaio 2018 su Sky

Giorgio Comaschi (Facebook)

Oggi, giovedì 4 gennaio 2018, va in onda la terza puntata di Masterchef Italia 7: tra gli ospiti dell'esterna in programma a Bologna il giornalista e attore Giorgio Comaschi. Nato a Bologna il 28 febbraio 1954, Comaschi è diventato giornalista professionista nel 1978 e vanta un grande passato nel giornalismo sportivo: fino al 1985 ha lavorato per il quotidiano Corriere dello Sport – Stadio, per poi passare a La Repubblica, dove si è occupato di sport e anche di spettacolo. Nel 1993 ha vinto il Premio Beppe viola per il giornalismo sportivo e l’anno seguente, nel 1994, ha lasciato il giornale per diventare free-lance, collaborando con diversi quotidiani. Attualmente collabora con il quotidiano QN - Il Resto del Carlino, La Nazione, e Il Giorno con la rubrica settimanale “La Mosca”, un appuntamento satirico sugli usi e costumi dei bolognesi. Un punto di riferimento per Bologna, città protagonista nella nuova puntata di Masterchef, che ha celebrato anche in diversi libri: “Certo che voi di Bologna”, “Il rapimento di Roberto Baggio”, “Scusi per Bologna? Lei bisogna che faccia il giro”.

TRA TV E TEATRO

Oltre la carriera di rilievo a livello giornalistico, Giorgio Comaschi ha lavorato anche in ambito televisivo e teatrale. Tra 1993 e 1995 ha condotto “Galagoal” su Telemontecarlo, mentre successivamente ha collaborato con inviato al programma “Quelli che il calcio” ed ha condotto il programma “Taxi” di Lucio Dalla, altro bolognese di spicco, su Rai Tre. Autore della 41° e 42° edizione dello Zecchino d’Oro, Comaschi nel 2000-2001 ha partecipato al noto programma di Rai Due “I fatti vostri”. Un altro programma molto conosciuto è “La zingara”, condotto insieme a Cloris Brosca dal 1997 al 2000, un gioco-quiz televisivo in onda su Rai Uno in fascia preserale. In ambito teatrale, invece, sono diversi gli spettacoli che ha ideato e interpretato: tra gli altri “Chi ha visto Biancaneve”, “I sogni son desideri”, “L’omino dei lupini“, “Calciobalilla“, “Buonanotte signorina Esposito“, “Chissà se i barboni fanno l’amore”, “Fagiolino e Biavati caduti dalle nuvole“. Recentemente, nel 2016, ha portato in teatro “Quelli che la vita l’è bela (senza l’umbrela”, uno spettacolo dedicato a Beppe Viola in cui viene riletta la storia di una Milano affascinante e che non c’è più.

© Riproduzione Riservata.