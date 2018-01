GIOVANNA ROSANIO, CHI E'?/ Video: “Per la felicità vale la pena combattere” (MasterChef Italia 7)

Giovanna Rosanio è tra i venti concorrenti di MasterChef Italia 7. La sua passione per il buon cibo fatto con ingredienti sani e materie prime di qualità.

04 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Giovanna Rosanio, MasterChef Italia 7

Su Sky Uno sta per iniziare una nuova puntata di MasterChef Italia 7 che vede venti concorrenti lottare per l’ambito titolo. Giovanna Rosanio, nata a Perugia nel 1966 è tra i concorrenti più ambiziosi del programma. La donna vive a Deruta dove lavora all’interno di una scuola di infanzia. La sua vita è scandita dal lavoro e dalla famiglia che cerca sempre di mettere al primo posto. Si definisce una persona alquanto tenace e determinata che è rinata grazie all’amore del suo secondo marito: “Sono una persona tenace e determinata, faccio spesso tesoro delle critiche, anche se a volte pecco di presunzione”.

La sua passione per la cucina nasce quando è cominciata la sua relazione con l’attuale marito: “La passione per la cucina nasce da quando ho cominciato a cucinare per il mio attuale marito e poi per tutta la famiglia. Amo il buon cibo, quello cucinato con ingredienti sani e materie prime di prim’ordine. Sono state mia madre e mia nonna ad avermi insegnato a cucinare”.

GIOVANNA ROSANIO, MIGLIOR PREGIO LA FANTASIA, PEGGIOR DIFETTO LA FRETTA

Intervistata da Sky Uno, Giovanna Rosanio ha confessato che il suo miglior pregio è la fantasia e le idee innovative che spesso sperimenta anche in cucina, mentre il peggior difetto è la fretta. Quando cucina ama seguire molto i programmi televisivi dedicati alla cucina ma allo stesso tempo le piace sfogliare e seguire i numerosi ricettari che possiede. Tuttavia spesso aggiunge delle modifiche che alla fine danno quel qualcosa in più a ciascun piatto che cucina. Il suo piatto forte sono i tortelli di melanzane su crema di datterini al basilico, mentre il piatto a cui si sente maggiormente legata sono i cappelletti in brodo di cappone.

Sogna di riuscire ad aprire un proprio ristorante con un massimo di trenta posti, con l’obiettivo finalmente di dimostrare a tutti, ma specialmente a se stessa di avere le capacità per gestire un’attività tutta sua.

Vede la sua esperienza a MasterChef come un momento per rompere la solita routine essendo una persona alquanto abitudinaria nonché un’occasione per cucinare all’interno di una cucina stellata al fianco di un grande Chef. Qui la video intervista di Giovanna Rosanio.

