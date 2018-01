Giulia De Lellis/ Daniele Bossari "perdonato", nella sua nuova vita non c'è spazio per il rancore (GF Vip 2)

La nuova vita di Giulia De Lellis non contempla il rancore e nemmeno la malinconica mancata vittoria al Grande Fratello Vip 2, solo la voglia di guardare avanti e ad un futuro che la vede imprenditrice al fianco di Andrea Damante. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne continua a regalare grandi soddisfazioni ai propri fan e mentre c'è chi spera che Andrea Damante sia anche all'Isola dei Famosi per non perdere di vista i Damaellis, c'è chi continua a seguire con amore la bella Giulia De Lellis. La bella corteggiatrice torna a far parlare di sé per via di alcune dichiarazione rilasciate alle pagine di Nuovo tv che chiudono i ponti con il passato e, in particolare, con quelle polemiche nate dopo il suo quarto posto al reality e la vittoria di Daniele Bossari. All'epoca la De Lellis aveva parlato di possibili "imbrogli" e della strana coincidenza che le fanpage a lei dedicata fossero state chiuse proprio durante la finale del reality show di Canale 5. Adesso è tutto dimenticato?

GIULIA DE LELLIS "PERDONA" DANIELE BOSSARI

Sembra proprio di sì, almeno dalle sue ultime dichiarazioni è così. Tutto dimenticato, la mancata vittoria, le pagine chiuse e il primo posto di Daniele Bossari tanto che adesso la corteggiatrice ha rivelato di aver cambiato idea su di lui: "Non ho alcun sospetto su come sono andate le cose durante la finale. La mia vittoria è stata quella di essere la preferita del pubblico per tredici settimane consecutive ed essere stata apprezzata anche da chi prima non mi conosceva affatto”. Daniele Bossari ha convinto anche la De Lellis con la quale in casa ha avuto molti momenti di scontro e discussione, un'altra vittoria per il conduttore presto opinionista dell'Isola dei Famosi 2018? Strano gioco del destino sarebbe vedere i due insieme anche in studio per il reality show al via il 22 gennaio prossimo.

