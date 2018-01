I FRATELLI GRIMM E L'INCANTEVOLE STREGA/ Su Canale Nove il film con Matt Damon (oggi, 4 gennaio 2018)

I fratelli Grimm e l'incantevole strega, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Matt Damon e Heath Ledger, alla regia Terry Gilliam e Michele Soavi.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST MATT DAMON

Il film I fratelli Grimm e l'incantevole strega va in onda su Canale Nove oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una commedia fantastica che è stata prodotta nel 2005 grazie a una collaborazione tra un cartello di case di produzione tra cui Dimension Films, Metro-Goldwyn-Mayer, Mosaic Media Group e Reforma Films. Il film, che si basa su un soggetto di Ehren Kruger, vede la regia congiunta di Terry Gilliam e Michele Soavi. Ottime le musiche composte dal nostro connazionale Dario Marianelli per una pellicola che tra gli interpreti vede Matt Damon e Heath Ledger con entrambi gli attori che interpretano il ruolo dei fratelli Grimm. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I FRATELLI GRIMM E L'INCANTEVOLE STREGA, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita dei fratelli Grimm, due giovinastri che nell’epoca napoleonica sfruttando l’ingenuità dei contadini fanno la bella vita operando delle continue truffe grazie alla loro bravura con i trucchetti magici. I due hanno caratteri all’antitesi, Wilhelm ama la bella vita, Jacob è invece un sognatore poco incline ai piaceri che essa riserva. I fratelli sono però scoperti dalle autorità francesi, ma la polizia anziché arrestarli cerca il loro aiuto per dipanare un caso spinoso che vede la scomparsa di dieci bambine nel piccolo paesino di Marbaden. I due iniziano a esplorare la zona del mistero controllati da un funzionario napoleonico e aiutati da un’esperta cacciatrice, Angelika. I Grimm scoprono che nella foresta vi è una grande torre, qui nel passato abitava una crudele regina morta di peste. I due raggiunti la cima della torre scoprono ben dodici tombe disposte come se fossero le lancette dell’orologio, e riescono ad allontanarsi salvando finanche l’ultima bambina rapita. Ritornati al villaggio, sono accusati di essere i soliti imbroglioni e per questi condannati immediatamente al rogo. Solo il provvidenziale intervento di Angelika riuscirà a salvarli, la donna allo stesso tempo scopre che un lupo mannaro è il suo defunto padre, morto l’anno prima e resuscitato grazie all’incantesimo della crudele principessa che lo aveva fatto diventare il suo servitore. Lo stesso lupo riesce a far bere del sangue alla figlia e facendolo chiude il cerchio sull’ennesimo incantesimo della principessa, che una volta che la ragazza ha bevuto ritorna subito in vita. Il film vede un finale inaspettato con i due fratelli che capiscono che tutto ruota attorno ad un grande specchio magico, i giovani fanno di tutto per frantumare lo specchio e una volta riuscitici avviene la morte definitiva della crudele regnate e la rinascita di tutte le bambine decedute negli anni passati. I Grimm ritornano al villaggio accolti da eroi, allo stesso tempo capiscono che è giunta l’ora di cambiare la loro vita fatta di inganni, e abbandonando la donna che li ha salvati promettendo di evitare per il futuro le truffe che avevano esercitato nella loro esistenza. Finale che lascia lo spettatore nell'incertezza in quanto il regista inquadra un corvo con una scheggia di vetro nell'occhio, sarà lui l'anima della principessa?

