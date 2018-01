IL SEGRETO / Anticipazioni 4 gennaio: Cristobal è stato avvelenato da Carmelo?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 4 gennaio 2018: Cristobal è stato avvelenato da Carmelo? È questo il nuovo dubbio di Don Gaspar che decide di mettere alla prova Leal.

04 gennaio 2018

Il Segreto

L'arrivo di Don Gaspar a Puente Viejo sarà motivo di grande preoccupazione per Donna Francisca e Severo nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio. In accordo con Carmelo, i due ex nemici aveva elaborato un piano ben articolato per portare alla pazzia Cristobal e spingerlo a lasciare la tenuta e il paese. Ma ora ogni loro progetto risulterà definitivamente compromesso e la coppia dovrà fare grande attenzione se non vorrà essere scoperta. Ma la persona che correrà il maggiore pericolo sarà proprio Leal, obbligato dall'esorcista a non uscire dalle mura dalla Miel Amarga. Per accertarsi che tutto vada per il meglio, Francisca chiederà ad Adela di recarsi alla tenuta nella speranza che Cristobal le permetta di incontrare e parlare con l'amico. Ma per Carmelo i problemi potrebbero essere all'orizzonte: Don Gaspar, convinto che quanto accaduto negli ultimi tempi sia stato organizzato da una mente umana, esprimerà un nuovo dubbio riguardo lo stato mentale di Garrigues.

Il Segreto: Carmelo è in pericolo!

Oggi a Il Segreto, Don Gaspar sospetterà che a Cristobal siano stati fatti assumere degli allucinogeni che lo hanno spinto ad avere delle visioni irreali. Pensando che il colpevole di questo avvelenamento sia Carmelo, il sacerdote deciderà di mettere alla prova quest'ultimo, chiedendogli di bere la stessa bevanda dell'intendente. Una richiesta che non piacerà affatto al braccio destro di Severo: finirà dunque per assumere un pericoloso veleno? Novità in vista anche alla Miel Amarga, dove Camila e Hernando riceveranno l'invito alle nozze di Matias e Marcela. Rispettando i sentimenti di Beatriz, ancora innamorata del suo ex fidanzato, i due coniugi Dos Casas ringrazieranno il ragazzo ma rifiuteranno l'offerta: non potranno partecipare ad una cerimonia che spezzerà il cuore a Beatriz! Ma quest'ultima non sarà poi tanto preoccupata. Secondo lei infatti Matias non arriverà a tanto e alla fine deciderà di tornare da lei, lasciando Marcela poco prima del fatidico sì!

