ITALIANI ANCHE NOI/ Al via il programma dedicato alle scuole d'italiano gratuite per immigrati (Tv2000)

ITALIANI ANCHE NOI/ Al via il programma dedicato alle scuole d'italiano gratuite per immigrati

Italiani anche noi è il nuovo programma di Tv2000, dedicato alle scuole Penny Wirton, le scuole che insegnano gratuitamente l'italiano agli immigrati.

04 gennaio 2018

Italiani anche noi, nuovo programma di Tv2000 (Web)

Italiani anche noi è un nuovo programma di Tv2000 dedicato alle scuole che insegnano l'italiano agli immigrati. Il nuovo programma della tv della Conferenza Episcopale Italiana avrà inizio il prossimo 14 gennaio e sarà condotto dallo scrittore e insegnante Eraldo Affinati. Italiani anche noi, per la precisione, si occuperà delle scuole Penny Wirton, le scuole gratuite per cittadini stranieri, dove lavorano volontari che insegnano loro la nostra lingua. In ogni puntata, si parlerà di una scuola Penny Wirton presente in una città d'Italia. Italiani anche noi sarà un programma composto da dieci puntate che andranno in onda ogni domenica a partire dalle ore 19:30. Le scuole Penny Wirton sono presenti in città come Roma, Milano, Udine, Lucca, Ferrara e Trebisacce e in ogni puntata verranno raccontate storie sempre diverse dalle altre, uno spaccato del nostro paese che verrà raccontato con poesia e senza retorica.

IL NUOVO LIBRO DI ERALDO AFFINATI

Le scuole di italiano per immigrati gratuite sono state fondate da Eraldo Affinati e dalla moglie Luce Lenzi. L'idea che sta alla base di questo progetto di volontariato è che l'integrazione di un cittadino straniero inizia proprio dalla lingua, indispensabile per capire la realtà e i propri diritti e per cominciare, piano piano, a sentirsi italiani. Italiani anche noi è un programma scritto da Eraldo Affinati e da Monica Mondo ed è a cura di Antonella Becciu e Stefania Pedna. Ogni puntata di Italiani anche noi avrà una durata di trenta minuti. Il programma verrà presentato il prossimo 9 gennaio alla sala Marco di Radio Vaticana in occasione anche del lancio della campagna della Cei, Liberi di partire, liberi di restare. Eraldo Affinati ha lavorato a questo programma, scrivendo i testi su dei piccoli film. Lo scrittore, a breve, pubblicherà un nuovo libro intitolato Tutti i nomi del mondo, pubblicato da Mondadori.

