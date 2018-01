Il coraggio della verità/ Su Rai 3 il film con Denzel Washington (oggi, 4 gennaio 2018)

Il coraggio della verità, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Denzel Washington e Meg Ryan, alla regia Chicago Edward Zwick. Il dettaglio della trama.

Il film Il coraggio della verità va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 21.15. La guerra in Iraq sullo sfondo al servizio di una trama coinvolgente. Il titolo originale della pellicola è Courage Under Fire, ed è stata prodotta da Davis Entertainment, uscita nelle sale nel 1996, la tematiche della giustizia militare e della guerra con le sue ingiustizie, è il pretesto per presentare questo legal-thriller con grandi ambizioni alla sua uscita. Il film 'Il coraggio della verità', è stato diretto dal regista di Chicago Edward Zwick, forse lo ricorderete per film di grande successo come 'Vento Di Passioni' interpretato da Brad Pitt oppure, sempre dirigendo l'attore Denzel Washington, protagonista anche di questa pellicola, Attacco al potere, oppure, altro grande successo per Zwick, 'L'ultimo samurai', film epico sullo sfondo del Giappone antico interpretato da un grandissimo Tom Cruise. Nel cast de 'Il Coraggio Della Verità', al fianco di Denzel Washington troviamo la collaudata Meg Ryan e Lou Diamond Phillips, indimenticabile ne 'La Bamba' o in 'Young Guns II - La Leggenda Di Billy The Kid'. Un cast di così alto valore complessivo merita anche musiche di un certo tenore e la sezione compositiva ha visto il pluri-premiato premio Oscar, il musicista James Horner, indimenticabile nella composizione della colonna sonora di 'Titanic', 'Avatar' e tanti altri successi. Alla fotografia l'abile Roger Deakins, pupillo dei fratelli Coen, tre volte nominato agli Oscar anche se nessuna statuina brilla nella sua bacheca personale ma il valore di questo cineasta è indiscutibile. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CORAGGIO DELLA VERITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Lo sfondo della guerra in Iraq diviene il pretesto per porre di fronte ad un'indagine militare il colonnello Nat Serling (Denzel Washington) reo di avere ucciso un amico e commilitone durante un commando notturno in Iraq. Fu un errore di valutazione, il Black Hawk americano fu erroneamente scambiato per un carro della milizia irachena e tutta la brigata si stringe in fase processuale attorno al proprio comandante confermando l'aggressione di un carro nemico. Purtroppo però il colonnello Nat Serling ha commesso un errore di valutazione e dovrà renderne conto di fronte al tribunale militare. L'errore di ordinare il fuoco al carro iracheno fu dato al capitano Karen Emma Walden (Meg Ryan) pilota in azione di un elicottero Huey, un errore di valutazione reciproco che li porterà entrambi di fronte alla stampa e all'avvocatura. Inizia così un iter legale fatto di cronaca e interrogatori, verità mal raccontate e cameratismo nel nome comunque di una giustizia che deve tenere conto di contingenze particolari, come il buio e la tensione emotiva. Vincerà la brama di giustizia o il senso del dovere? Chi merita la condanna, ma soprattutto la merita veramente? Un classico legal-movie ad alta tensione che vi incollerà alle poltrone sino alla sentenza finale.

