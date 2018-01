JOAYDA HERRERA, CHI E'?/ Video: "Vivo ogni giorno come se fosse l’ultimo della mia vita” (MasterChef Italia 7)

Joayda Herrera si contenderà il titolo di settimo MasterChef Italia insieme agli altri 20 aspiranti. Originaria della Repubblica Domenicana, si definisce agguerrita e determinata.

04 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Joayda Herrera, MasterChef Italia 7

Joayda Herrera è tra i venti concorrenti dello show cooking di Sky Uno, MasterChef Italia 7. Nata nella Repubblica Domenica nel 1985, Joayda si trasferisce a Campobasso dove sposa suo marito. Solare ed estroversa, Joayda sostiene di riuscire a portare sempre l’allegria anche se a volte sa essere permalosa pur non riuscendo mai a portare rancore. Intervistata da Sky, Joayda dichiara che la sua passione per la cucina nasce con il suo arrivo in Italia: “Non conoscendo la lingua, passavo molto tempo a casa di mia suocera e abbiamo cominciato a cucinare insieme perché era l'unico modo per comunicare. Mi ha insegnato lei a cucinare, mentre quando vivevo a Santo Domingo è stato mio padre a trasmettermi alcune conoscenze sulla cucina”. Confessa però di sperimentare qualunque tipo di cucina, anche se cerca in ogni suo piatto di fondere la sua cucina con le tradizioni culinarie italiane. In particolare però il piatto a cui si sente particolarmente legata in quanto le evoca dolci emozioni è la frutta tropicale con emulsione del frutto della passione e scampi marinati con buccia di lime e menta, piatti che le ricordano sua madre.

JOAYDA HERRERA, “SIAMO DI PASSAGGIO IN QUESTO MONDO”

Sempre ai microfoni di Sky Uno, Joayda Herrera ha spiegato come viva con intensità ogni attimo della sua vita: “Cerco di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della mia vita, il tempo è troppo breve e siamo di passaggio in questo mondo”. Inoltre ha parlato del suo sogno di aprire un locale sofisticato dove è possibile degustare del bon vino, accompagnato da cibo italo-dominicano. Il tutto con l’aiuto e il supporto di suo marito che per hobby è sommelier. Vede MasterChef Italia come un modo per imparare nuove tecniche, scoprire cibi ed ingredienti nuovi con il sogno di riuscire almeno per un giorno, a cucinare in un ristorante stellato. Ha poi confessato come suo marito, sua cognata e i suoi amici non hanno mai smesso di credere in lei e nelle sue capacità e di cucinare ascoltando della buona musica caraibica nonché di vedere la Chef Sonia Peronaci come sua fonte di ispirazione. Clicca qui per la video intervista di Joayda Herrera.

© Riproduzione Riservata.